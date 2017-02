Man hang homself in hofsel aan kappietop-tou

’n 37-jarige verdagte het homself gister aan die donkerblou tou van sy kappietop opgehang in ’n sel by die Krugersdorpse landdroshof.

Die man het vroeër die oggend in die hof verskyn op aanklagte van huishoudelike geweld en opsetlike saakbeskadiging nadat hy Sondagaand by sy vriendin se ouerhuis in Burgershoop in hegtenis geneem is.

Die polisie is na die toneel ontbied nadat hy glo die huis en ’n bakkie erg beskadig het.

Die hof het sy borgtogaansoek geweier omdat hy nie ’n permanente woonadres kon verskaf nie. Sy saak is uitgestel tot 21 Februarie en omdat hy in aanhouding moes bly, is die verdagte teruggeneem na die hofsel, waar hy geruime tyd alleen was.

Volgens ’n bron het ’n hofordonans omstreeks elfuur op sy lyk afgekom en toe dadelik die hof en die polisie in kennis gestel.

Die verdagte het na bewering met sy inhegtenisneming reeds ernstige en betreklike vars snymerke aan sy voorarms gehad, wat vermoedelik kon dui op ’n vorige selfdoodpoging.

Sersant Tshepiso Mashale, woordvoerder van die Krugersdorpse polisiekantoor, het bevestig dat die verdagte homself met die tou van sy kappietop opgehang het.

“’n Geregtelike doodsondersoek word gedoen.”