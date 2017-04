Mamma is kritiek – moedelose dogter vertel oor Witbank-vrou met verminkte borste

“Óf sy kry dringend hulp óf ons sal haar moet groet.”

So vertel Tasha Erasmus van haar ma, Reinette Henning, wat nou ’n verminkte borskas het ná ’n mislukte borsrekonstruksie. Sy is dodelik siek. Ook is daar nog nie sekerheid of daar kanker op haar regterlong is nie.

“Dokter het nou gebel. Mamma se proteïen-vlakke bly laag. Sy moet ICU toe. M-Care het nie hoësorg nie. As sy nie gaan nie, gaan ons haar verloor. Hulle kan vir haar proteïen gee by M-Care, maar dit werk binne 24 uur weer uit. Sy is kritiek. Dit beteken dis terug staatshospitaal toe of ons groet haar.”

Hulle het haar net voor Paasfees by ’n staatshospitaal in Johannesburg gaan haal, vertel Tasha. “Ek moes haar hare skeer oor kopluise wat sy daar opgetel het,” voeg sy by.

“Die dokters met wie hulle gepraat het, het gesê sy wil nie meer leef nie. Sy is baie negatief en moet anti-depressante neem. Hulle kan nie met haar werk nie. Sy trek heeltyd die drup uit.

“Hulle het nooit die feit nagegaan waarom sy naar is en hoekom sy opbring nie. Sy neem al vyf maande pynmedikasie. Haar maagwand is seker al verbrand.”

Die Donderdag en Vrydag van Paasfees het sy in ’n semi-koma verval en Tasha het die ambulans gebel. “Sy was kritiek. Sy het ’n bloedoortapping nodig gehad. Haar niere was besig om in te gee. Haar lewer was plat. Sy was gedehidreer,” sê Tasha.

Sy was na bewering besig om dood te gaan toe hulle vir haar ’n plek in die Oog-instituut in Witbank kry. Dit het hulle twee uur geneem om haar te stabiliseer.

Haar lewe is sedert Vrydag nog nie uit gevaar nie. Haar organe kan enige oomblik ingee en sy kan in skok ingaan. Sy moet in ’n waakeenheid wees en die M-Care-hospitaal waarin sy nou is, het nie so ’n eenheid nie. By privaat hospitale kan dit R32 000 per dag kos. Sy moet binneaarse voeding met proteïen kry.

Borskanker is in Julie 2014 by Reinette, wat in Witbank woon, gediagnoseer. In dieselfde maand is dit ook by haar ma, Maryna van der Heyde (67), gediagnoseer. En net ’n bietjie meer as ’n week voor Reinette se diagnose is haar pa, Batie van der Heyde (70), ná ’n lang stryd teen longkanker begrawe.

Weens die borskanker moes Reinette ’n dubbele mastektomie ondergaan. Reinette, wat nie ’n mediese fonds het nie, het lank geld gespaar vir ’n borsrekonstruksie. Dit is in November verlede jaar gedoen, maar was onsuksesvol. Sedert 22 November word Reinette in die een hospitaal na die ander behandel.

“My ma is onskuldig. Sy het niks verkeerds gedoen nie. Nou word sy gepynig. En dit hou nie op nie.

“My hart breek, want my ma verdien nie wat nou met haar gebeur nie.”

Mense wat wil help kan die Facebook-blad Mrs C.E Henning needs help, besoek.