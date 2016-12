Malmesbury-polisieman en gewilde sangeres se neef sedert Oukersaand vermis

Deon Gaston Dumas (57), ’n polisieman van Malmesbury en die neef van die sangeres Jennifer Zamudio is vermis.

Jennifer op haar Facebookblad ’n plakkaat van die Pink Ladies-organisasie, wat soektogte na vermiste persone loots, gedeel en haar aanhangers gevra om op die uitkyk te wees vir haar neef, wat op Oukersaand spoorloos verdwyn het.

Deon het Satermiddag ’n geskenk by sy ma se dokter se huis gaan aflewer en is nie weer daarna gesien nie. Volgens die dokter is hy omstreeks 16:00 daar weg.

Hy ry ’n wit BMW 318 met die registrasienommer CK 13372 en het Saterdag ’n blougroen knopieshemp saam met ’n denim kortbroek en sandale aangehad. Hy weeg om en by 112 kg en is sowat 1,78 m lank.



Kontak kol. Nielson of Ao. Durandt van die Malmesbury SAPD by 071 604 8379, 022 482 7500, 083 412 8667 of 082 778 3501 met enige inligting.