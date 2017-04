Ma verpletter ná sy 2de keer in 3 jaar hartverskeurende nuus oor haar 5-jarige seun kry

“Vandag is my tranedag; ons moet weer hospitaal toe vir chemo,” vertel Melanie Grobler van Pretoria moedeloos.

Haar vyfjarige Melti (Melt) Grobler moet dringend ’n beenmurg-oorplanting kry, maar ondergaan op die oomblik chemo tot dit moontlik is om die prosedure te doen.

Daar is al 34 moontlike skenkers, maar volgens Melanie wil hul mediese fonds nie vir die oorplanting betaal nie omdat hulle meen dis nie ’n voorgeskrewe minimum voordeel nie.

Reeds voor sy tweede verjaardag is chroniese mieloïede leukemie by Melti gediagnoseer. Teen die einde van 2013 is hul gebede beantwoord toe die dokters bevind Melti se kanker is in remissie. Drie jaar later was die bloedkanker egter terug.

Melti het ook ’n aansteeklike bakteriële infeksie wat weerstandig is teen die meeste antibiotika; daarom is hulle by die hospitaal in Centurion in totale afsondering. “Vir ’n vyfjarige mannetjie voel dit soos ’n tronk. Hy kan deur die venster sien hoe die ander kinders op die klimrame en op skopfietsies buite speel. Hy kan net op die bed sit,” vertel Melanie hartseer.

Haar man, Melt, doen kontrakteurswerk en moes ekstra kliënte kry om vir al die mediese uitgawes te betaal. Melanie was ’n aptekersassistant, maar moes bedank om die 21 dae saam met Melti in die hospitaal te wees. Hy het ook ’n sussie, Kayleigh, wat sorg en liefde moet ontvang.

“Melti is so dapper,” vertel Melanie trots. “Hy kry chemo en inspuitings en is weke aaneen in die hospitaal, maar hy is ’n chemo warrior.”

Melti Grobler is op 15 Oktober 2011 gebore en op 13 Junie 2013 is kanker by hom gediagnoseer.

Hy het toe ook intensiewe chemo ontvang en was soms tot agt weke lank in die hospitaal. Die behandelingsplan het omtrent ses maande geduur, en teen die einde 2013 was die kanker in remissie.

Op 10 Januarie vanjaar het die knapie ’n opvolgbesoek by sy onkoloog gehad. Alles was reg en volgens sy afspraakkaartjie was die volgende besoek eers volgende jaar. “Dit was so ’n verligting,” onthou Melanie.

Maar twee dae later het die dokter gebel en gesê iets in die bloedtoetse pla hom; Melti moet terugkom vir ’n beenmurgtoets.

“Dit was ons grootste vrees,” vertel Melanie.

Die toetse het gedui op CML. Melti is darem nou oud genoeg vir ’n beenmurg-oorplanting, wat sy lewe kan red.

Volgens Melanie wil die mediese fonds nie vir die beenmurgoorplanting betaal nie omdat Melti se siekte in remissie is. “Ek het hulle probeer oorreed. Die toestand is nie weens ’n oorplanting in remissie nie; dit was ná chemoterapie. Maar hulle wil niks weet nie.”

Die gesin het R150 000 nodig om die moontlike skenkers te toets. “Hoekom word hy nou gestraf omdat nie een van ons familie skenkers kan wees nie? Ek, my man en ons dogtertjie het vir toetse gegaan, maar was nie geskikte skenkers nie. Al hoop is ’n ander skenker. Maar ons het nie die geld nie.”

As 150 000 mense elkeen R10 skenk, kan sy lewe gered word.

Kontak Melanie by mgrobler.melanie@gmail.com as jy wil help.