Ma vas ná sy glo haar 2-jarige seun met mes in die nek steek

’n 27-jarige ma is Maandagoggend in De Doorns in die Wes-Kaap in hegtenis geneem nadat sy na bewering haar tweejarige seun met ’n mes in die nek gesteek het.

Volgens het Kaptein FC Van Wyk, Wes-Kaapse polisiewoordvoerder, het die voorval binne die verdagte se woning in Makhaza gebeur waarna sy op die vlug geslaan het.

Sy word aangekla van poging tot moord en sal na verwagting Woensdag in die Khayelitsha landdroshof verskyn.