Ma stry verbete teen kanker om dogter se troue by te woon, sterf dae daarna

“Jy moet maar die pyn ervaar en die goeie saam met jou aan die ander kant deurvat”, sê Carina-Jayne (CJ) Armstrong, voorheen Roper, ’n paar uur voor haar ma se begrafnis Donderdagmiddag (vandag) op Somerset-Wes.

“Haar grootste wens was om op my troue te wees. Sy het bly klou aan die lewe en ’n paar dae ná ons huwelik laat gaan,” vertel CJ, ’n fotograaf.

Sy is betrokke by die Breaking Bread-gemeenskapsontwikkelingsprojek in Observatory, Soutrivier en Woodstock naby die Kaapse middestad waar hulle meer as 50 dakloses kos gee en vakansieprogramme vir behoeftige kinders aanbied.

Haar ruimhartigheid kry sy van haar ma; daarom sal sy bly terugploeg in die gemeenskap ter nagedagtenis aan haar. Patricia Avery McGarry is op 2 Mei in die ouderdom van 57 jaar oorlede.

“Ek studeer sielkunde en so raak ek betrokke by verskillende liefdadigheidsorganisasies.”

CJ (36) en Martyn Armstrong (35) het twee keer getrou: op 22 April in Constantia en op 29 April in Newcastle, Engeland.

Patsy, soos haar vriende haar genoem het, kon die Kaapse troue bywoon. “Sy het suurstof in haar kamer gehad en was baie verswak. Sy moes in ’n rystoel oor die weg kom. Al was my ma hoe siek, sy het altyd grimering gedra en ’n dapper front voorgehou,” onthou CJ. In die vier maande voor haar dood het sy ’n heeltydse versorger gehad.

“My ma was so dapper. Haar kanker was twee keer in remissie en dan kom dit net weer terug,” vertel CJ.

In 2010 is borskanker by Patsy gediagnoseer en in 2011 moes sy ’n dubbele mastektomie ondergaan. Daarna was die kanker ’n paar jaar onopspoorbaar tot in 2014, toe ’n breingewas by haar gediagnoseer is.

Dis verwyder en sy het uit Musina in die Limpopo Kaap toe getrek. Die kanker het verlede jaar na die littekenweefsel versprei waar die gewasse uitgesny is. CJ vertel medici het gesê die kanker kon nie opnuut verwyder word nie, want dit sou net weer teruggroei.

“My ma was vasbeslote om op my troue te wees,” sê CJ.

Martyn het by ’n teemaatskappy gewerk toe hulle mekaar in Observatory ontmoet.

“Ek is seker daarvan (my ma) sou graag ons kinders, haar kleinkinders, wou ontmoet het.”

CJ het in 2006 ’n dogtertjie, Emma, op die ouderdom van net vier en ’n half maande verloor weens wat die dokters as wiegiedood beskryf het.