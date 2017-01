Ma stort hart oor engelkind wat skaars 3 maande aan hulle ‘geleen’ was

“Ek sou nie wou hê my baba moes die res van sy lewe hoeveel operasies ondergaan en met pyn en lyding sit nie. Die Here het geweet van beter en klein Herman verlos van al hierdie dinge,” skryf Isabella van Niekerk, ’n huisvrou van Meyerton, oor haar baba, wat binne drie maande ná sy geboorte weens ’n hartprobleem oorlede is. ’n Dokter het te laat ontdek hy is met ’n gat in sy hartklep gebore.

“In die tydjie dat hy by ons was, het ons nie geweet van sy hartprobleem nie. Die hospitaal het aanvanklik geen toetse gedoen om vas te stel of alles in orde is nie.”

Hulle het op 12 Desember – op pa Joe Ridgard, ’n glas-en-aluminiumwerker, se verjaardag – deurgejaag hospitaal toe, toe hulle agterkom iets is nie pluis met baba Herman nie. Hy het onder meer gesukkel om asem te kry.

“Tóé eers het ons uitgevind hy het ’n hartprobleem.” Hy is vyf dae later in die hospitaal dood.

Daar is verskillende maniere vir ma’s om te rou oor so ’n voortydige afsterwe van ’n baba: ’n gedenktuin, ’n tatoeëermerk van die geboortedatum of, in dié geval, ’n spesiale Facebook-gedenkblad . . .

Isabella het ook besluit sy wil ’n boek skryf en self uitgee: Baba Herman . . . Ons klein vegtertjie tot aan die einde. “Dis om my belofte aan my baba na te kom,” vertel sy aan Huisgenoot.

“Ek het besluit om hierdie boek te skryf en op te dra aan my geliefde engelkind. Hy is vir ’n baie kort tydjie aan ons geleen. Sy lewe het begin op 19 September 2015 en is geëindig op 17 Desember 2015.

“Baba Herman het ons lewe baie verryk en met sy afsterwe is ons lewe uitmekaargeruk. So ook het baba Herman mense regoor die land bymekaargebring deur ’n Facebook-blad wat vir hom oopgemaak is die dag toe hy in die waakeenheid opgeneem is,” sê sy.

“My woorde aan elke mamma en pappa wat ’n kind aan die dood moes afstaan en deur ’n moeilike tyd gaan waar hul kind in die hospitaal is met hartprobleme: Julle moet nooit ophou bid en glo nie. Jesus sal julle elke sekonde van die dag deurdra. Jesus het my van dag een af deurgedra en dra my nou nog . . . My baba is oorlede twee dae voor hy drie maande oud sou geword het. Ek kon my baba se afsterwe nie aanvaar nie en het dit moeilik gevind om hom te laat gaan.

“Maar vandag kan ek met blydskap sê dat ek berusting daarin gevind het. Jesus het een van sy mooiste blommetjies uit sy tuin gepluk. My baba is nou in Jesus se arms. Gelukkig en sonder enige pyn. Sy hartjie is weer volmaak en gesond. Geen mens op aarde kon my baba genees van sy hartprobleem nie . . .

Hier is ’n brief wat Isabella aan Baba Herman geskryf het:

Hermantjie,

Mamma se liefie. Ek kan nie vir jou sê hoe stukkend ek weer vanoggend is nie. Jou kombers waarin jy die laaste ruk toegedraai was waaraan mamma weer so klou. Ek het jou in die lewe gebring en so lief geword vir jou. Die vashou, elke drukkie, kort-kort ’n soen op jou kop. Ek het jou so toegevou in my liefde. Jy het al my leemtes gevul wat oop was. Jy het my geleer wat geduld is en om al die mooi in die lewe raak te sien.

Ek weet jy is aan my en pappa geleen . . . maar soms verstaan ek nog nie waarom jy moes gaan nie. Jy het skaars ’n lewe gehad. My seun, ek kan net aan al die mooi dinge dink wat ons saam gehad het.

Toe ek jou liggaam gister so gekoester en vasgehou het, het ek geweet dat dit die laaste vashou was . . . Ooit. My moederhart het gebreek. Jou pragtige gesiggie was so rustig.

Mamma is bitter lief vir jou. Ek en pappa het soveel drome vir jou gehad wanneer jy die dag terug huis toe sou kom. Drome vir jou toekoms. My seun, jy is ’n stukkie goud. Jy sal altyd in ons harte wees. Ek vou ons liefde toe in my hand en sal dit elke dag styf vashou. Nooit maar nooit sal ek dit laat gaan.

My kind, my liefie, my alles. Mamma gaan jou ontsettend baie mis. Ek gaan sukkel om jou te laat gaan. Ek is lief vir jou met my hele hart.

Weet net dít: Ons sal mekaar weer eendag sien. Dan kan mamma en pappa jou weer vashou en liefhê. En dan sal ons vir ewig bymekaar kan wees.

Jou mamma.

As julle haar boek in die hande wil kry, maak kontak met Isabella van Niekerk by bellaridgard@outlook.com