Ma red moontlik haar rugbyspeler-seun se lewe

Het sy nie mediese kennis gehad het nie, het haar seun waarskynlik nie vandag geleef nie, sê Marissa Hepburn van Pretoria nadat Marko (18) ’n ligte hartaanval gekry het ná ’n rugby-oefening.

Marissa het Marko Sondag, kort ná hul tuiskoms ná die oefening, bewusteloos op sy kamervloer aangetref. Marissa, ’n mediese beampte wat spesialiseer in rugbybeserings, het dadelik haar seun se polsslag geneem. “Sy hartklop was 125 en hy het geen reaksie getoon nie.”

Marissa en haar ander seun, Armand, het Marko motor toe gedra, waarna sy met hom na die Netcare Montana-hospitaal gery het.

By die hospitaal het ’n EKG getoon hy het ’n virus in sy hartsak. Sy ensiemtelling was hoog en sy infeksietelling twee keer soveel as wat dit behoort te wees.

Ná die voorval wil Marissa mense bewus maak van die gevare van oefening wanneer jy siek is. “Marko het verlede week nie lekker gevoel nie, maar hy sukkel met sinus. Toe dog ons dit is dit wat dalk ’n ligte verkoue is. Hy het nie eens verkouesimptome gehad nie.”

Sondag het hy en sy broer, Armand (17), rugby gaan oefen. Hulle speel albei vir die Oryx-sewes se o.19-span wat binnekort na Dallas vertrek.

Halfpad deur die oefening was hy moeg en is hy van die veld af.

Op pad huis toe het Marko begin hoes en Marissa het stilgehou om hoesmedisyne te koop. Maar skaars 25 minute later het sy haar seun op die vloer aangetref.

Nadat EKG’s in die hospitaal gedoen is, is hy die Sondagaand huis toe.

“Dit is rof; dis nie speletjies nie,” het Marissa die ervaring beskryf.

Marko en Armand is albei topfiks. Marissa, voorsitter van Tuks se hoërskole-rugbyafdeling, sê spelers, veral op skool, word onder ongelooflike druk geplaas om te speel, selfs al voel hulle nie lekker nie.

“As hulle nie vir ’n oefening opdaag nie, word hulle uit die span gelaat.”

Sy sê hulle laat nooit toe dat kinders by Tuks jeugrugby speel wanneer hulle antibiotika neem of siekerig is nie.

Marissa vertel Marko het Sondag gesê hy voel heeltemal reg en wou graag oefen. Maar sy waarsku: “Al het jou kind net hoofpyn, moenie dat hy speel nie; selfs al is hy kwaad vir jou daaroor.”

Die seuns se pa, Sarel, is in 2003 in ’n motorongeluk oorlede. “Hulle is al wat ek het,” sê Marissa.

Marko sterk op die oomblik tuis aan. “Ons moet sy polsslag onder 70 hou en hy moet in die bed rus.”