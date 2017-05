Ma bied R50 000 aan om uit te vind wie haar kind doodgery het

Die ma van die jong man wat in ’n tref-en-trap-ongeluk langs die N14-hoofweg by Centurion doodgery is, bied ’n beloning van R50 000 aan vir enigiemand met inligting wat lei tot die skuldigbevinding en vonnis van wie ook al haar kind se dood veroorsaak het.

“Eintlik wil ek nie hê hy moet gevonnis word nie. My kind is klaar dood. Niks gaan my kind terugbring nie. Daardie persoon moet net vir my jammer sê,” sê Anita Greyvenstein.

“Ek wil net weet wat het gebeur, al was dit ’n ongeluk. Al kom sê die persoon vir my hy het my kind nie gesien nie, dan sal ek sê: Dit is reg. En dan sal my siel tot rus kan kom en sal ek oor my kind kan begin rou.”

Dis die gewonder wat elke oomblik van die dag aan haar vreet sedert die oggend van 19 Maart toe haar enigste seun, Ruan Viljoen (18), se lewelose liggaam op die middelman van die hoofweg naby Jeanlaan gevind is.

Hy het die vorige aand by vriende gaan kuier en op pad huis toe glo beheer oor sy motor verloor. Hy het sy motor gesluit en vermoedelik besluit om na ’n nabygeleë vulstasie te stap om sy ouers te bel. Dit is toe dat hy getref is. Byna elke been in sy liggaam is gebreek.

Die persoon wat Ruan raakgery het, het weggejaag.

Anita en Sergei, Ruan se stiefpa, doen sedertdien alles in hul vermoë om die skuldige vas te trek. Maar tot dusver het hulle nog nie ’n enkele leidraad gekry nie.

Hulle is al deur ure se videomateriaal wat Sanral verskaf het, maar kon nog nie ’n voertuig sien wat daardie tyd van die oggend enige skade daaraan gehad het nie.

“Die probleem is as die bestuurder nie deur ’n tolhek gery het nie, sal ons hom nie sien nie,” sê Anita.

Hul laaste hoop is selfoondiensverskaffers wat hulle inligting gaan gee rakende mense wat in die vroeë oggendure van 19 Maart op hul selfoon gepraat het in die omgewing waar Ruan dood is. Op dié inligting wag hulle nog.

“Ek moet net antwoorde kry. Die gewonder maak my mal. Dit affekteer alles: my huwelik, my verhouding met my dogter (9), my werk . . .

Sy sê dit dryf haar van haar verstand af.

Enigiemand met inligting kan Anita bel by 083-702-6369. Inligting kan naamloos verskaf word en sal vertroulik hanteer word.