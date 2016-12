Lyk van vermiste Malmesbury-polisieman by Atlantis gevind

Die lyk van Dion Dumas, ’n polisieman van Malmesbury wat Oukersdag spoorloos verdwyn het, is Dinsdag tussen sy tuisdorp en Atlantis buite Kaapstad gevind.

Sersant Denzil Frans van die Atlantis-polisiestasie het die nuus aan Huisgenoot bevestig en gesê dat ’n moordsaak binnekort daar geopen gaan word.

“Die provinsiale taakspan is nog op die toneel, so ons wag nog vir verdere inligting voor ons kan voortgaan,” het Denzil bygevoeg.

Konst. Henry Durant, die ondersoekbeampte, sê Dion is beslis op ’n onnatuurlike wyse dood. Volgens hom kon hulle nog nie bepaal hoe of wanneer Dion oorlede is nie, maar hy kan wel bevestig dat sy lyk binne loopafstand van ’n Atlantis-nedersetting gekry is.

Vier mense is ook reeds aangekeer. “Dis een man en drie vroue. Ons skat hulle almal onder 30,” sê Henry. Volgens hom kan nog arrestasies volg in ’n dag of twee.

Dion se motor, ’n wit BMW 318, is ook gevind.

Die 57-jarige is sedert Oukersdag vermis nadat hy die middag ’n Kersgeskenk by sy ma se dokter se huis gaan aflewer het. Hy is nie daarna weer gesien nie. Volgens die dokter is hy omstreeks 16:00 daar weg.

Die lid van die Malmesbury-polisie het saam met sy ma en een van sy broers gewoon. Sy niggie, die sangeres Jennifer Zamudio, het ook naarstiglik na hom help soek.

“Ek is so dankbaar vir almal wat gehelp het om Dion te probeer opspoor,” het sy Dinsdag aan Huisgenoot gesê.

“Ons harte is stukkend en ek vra dat julle ons en in besonder die Dumas-familie in julle gedagtes en gebede sal dra”.

Dion word oorleef deur sy ma, vyf broers en twee susters.