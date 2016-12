Lyk van pasgebore baba tussen vullis gevind

Die lykie van ’n pasgebore baba is Dinsdag verlate in ’n vullisblik in Ester Robertsweg in Davenport, KwaZulu-Natal, gevind, het paramedici gesê.

Woordvoerder vir Rescue Care, Garrith Jamieson, sê hulle is net na 11:00 Dinsdagoggend na die toneel ontbied waar paramedici die baba in ’n swartsak langs die pad aangetref het.

Met hul aankoms was die baba reeds dood. Garrith kon nie onmiddellik bevestig of die babatjie ’n seun of ’n dogtetjie was nie.

Die polisie ondersoek die saak.

Bron: News24