Lydenburg rou ná ‘liefdevolle’ tienjarige op sy fiets doodskok

Die gemeenskap van Lydenburg, Mpumalanga, is in rou dompel nadat ’n 10-jarige seuntjie Vrydag doodgeskok het toe hy met sy fiets oor ’n gelaaide kragdraad gery het.

Jayden Landsberg het die middag met die vooruitsig van ’n heerlike naweek saam met sy vriende gaan fietsry. Hy het toe onwetend deur ’n plas water gery waarin die draad was.

Volgens sy vriende het hulle probeer om hom te red, maar hulle het ook geskok. Jayden is om 17:00 na die hospitaal gehaas, maar dokters kon hom nie red nie.

“Die seun was in dieselfde skool (Laerskool Lydenburg) as my seuntjie. Hy was so liefdevol,” het ’n anonieme inwoner aan Huisgenoot gesê.

Jayden se ma, Hendrien Landsberg Venter, het oor die naweek haar profielfoto op Facebook verander na een waarop haar blondekopseun breed glimlag.

Hendrien het nog nie op Huisgenoot se navrae gereageer nie, maar vriende van die familie deel al sedert Vrydag hul meegevoel met die familie.

“My hart breek vir julle! Jul is voortdurend in ons gebede. Geen woorde sal julle troos nie; mag Liewe Jesus julle net styf vashou in hierdie tyd van smart,” lui een boodskap.

Volgens die Steelburger, ’n gemeenskapskoerant in die omgewing, het die sekuriteitsmaatskappy wat eerste op die toneel afgekom het die kragkabel intussen gaan toets. Hulle het bevind dat dit wel gelaaid is.

Die munispipaliteit het glo kort daarna die elektrisiteitstoevoer by ’n kragboks na aan die toneel gaan afskakel. Hulle het nog nie op Huisgenoot se herhaalde navrae om kommentaar gereageer nie.