LUISTER: Hier is die volledige noodoproep deur Henri van Breda – nuwe grepe gehoor in hof

Die volledige noodoproep wat die oggend van 27 Januarie 2015 deur Henri van Breda gemaak is ná ’n aanval op sy gesin, is Woensdag vir die eerste keer in sy geheel in die Wes-Kaapse hooggeregshof gespeel.

Twee het oorleef: Henri, destyds 20, en sy suster, Marli, toe 16. Henri het geringe beserings opgedoen. Sy suster was nie so gelukkig nie en het ernstige beserings tydens die aanval opgedoen. Hul ouers, Martin van Breda (54), sy vrou, Teresa (55), en hul oudste seun, Rudi (22), is afgemaai.

Henri het daarna die nooddienste ontbied. Op navraag van die operateur het hy verduidelik wat die aard van hul beserings was.

“My . . . familie en ek is aangeval . . . deur ’n man met ’n byl.”

Janine Philander, die noodlynoperateur wat Henri se oproep daardie oggend geantwoord het, het Woensdag verder getuig.

Sy beskryf weer Henri se oproep as vreemd. Selfs toe sy reeds met die polisie praat, het sy nog vermoed dit was ’n poets-oproep. Henri was steeds besig met die oproep, wat toe reeds sowat ses minute geduur het. Philander sê dat inbellers teen hierdie tyd gewoonlik die oproep sou beëindig het.

Op 9 Mei het die hof gehoor “die bloed het soos ’n waterval van die trappe gevloei” toe Christiaan Koegelenberg, die ambulansbestuurder, getuig het oor die toneel wat hy in die Van Breda’s se huis aangetref het.

“Een van die pasiënte het buite gesit met ’n hondjie by hom,” het hy gesê.

Henri word daarvan aangekla dat hy se ma, Teresa (55), pa, Martin (54), en broer, Rudi (22), in die vroeë oggendure van 27 Januarie 2015 op die spoglandgoed De Zalze buite Stellenbosch met ’n byl afgemaai het. Hy word ook aangekla van poging tot moord op sy kleinsus, Marli (17), wat erge kopbeserings in die aanval opgedoen het.