Lize Mynhardt gaan van die ‘vaal enetjie’ op Idols tot twee enkelsnitte!

’n Regsgraad op ys by Maties is die moeite werd, vertel die Kapenaar Lize Mynhardt (23). As haar naam bekend klink: Sy het in 2014 die derde plek in Idols behaal.

Lize was 21 jaar oud toe een van die Idols-beoordelaars, Randall Abrahams, by haar oudisie opmerk: “Ek kan sien dat jy hot sal lyk in grimering. Jy hoef nie hierdie ding wat jy nou is, te wees nie.”

Sedertdien doen sy meer moeite met haar voorkoms wanneer sy moet. Sy smeul selfs vir publisiteitsfoto’s vir haar opkomende CD. Maar in haar hart bly sy daardie rabbedoe wat graag veldfiets ry.

Een van haar nuwe enkelsnitte, I Was, word op Valentynsdag, komende Dinsdag, uitgereik.

Haar eerste snit, Dare to Daydream, is op 25 November uitgereik. “Dit gaan oor my slapeloosheid,” verklap sy. “Oor al die vreemde goed wat ek sien as ek deur die slaap is.”

I got demons chasing me, they take over my dreams/ They hardly let me breathe, no they never let me breathe/ I hate darkness when I sleep, it doesn’t let me see/ What’s happening to me, what they’re doing to me . . .

“Ek het dit baie lank gelede geskryf en toevallig jare later gevind op ’n iPad wat ek vir my boetie as Kersgeskenk gegee het. Ek het onmiddellik geweet dit moet my eerste enkelsnit wees,” sê sy.

Die jongste liedjie het sy saam met ’n vriendin geskryf. “Weereens baie laat in die aand, geskryf oor liefde en die uitdagings wat daarmee saamgaan – it’s not all sunshine and roses.”

Van die groot name vir wie Lize al by hul konserte geopen het, is Mi Casa, The Parlotones, Arno Carstens en Francois van Coke. Idols het vir haar hierdie deure oopgemaak, maar nou vlieg sy op die vleuels van haar eie sonderlinge stem en beeld.



@parlotones top of the ranks. Proud to be a South African musician in their company and very privileged to have shared the stage with them #parlotonesbredasdorp #anenebooysenfoundation #liveconcert A photo posted by Lize Mynhardt (@lizemynhardt) on Feb 14, 2016 at 2:31pm PST

“My tyd op Idols was eerlikwaar soos ’n droom,” vertel sy aan Huisgenoot. “Natuurlik was daar tye wat baie moeilik was. Ons het lang ure ingesit en baie hard gewerk om elke Sondag die beste show moontlik aan te bied vir die mense oral oor die land (en wêreld) wat ons dophou en ondersteun.

Ek dink soms was my reis makliker as die ander s’n, want ek het nie so baie negatiewe terugvoer en publisiteit gekry nie. Daarvoor is ek baie dankbaar.

“Ek was altyd gereed en ontvanklik vir opbouende kritiek, en ek dink dit was my sterkste punt deur Idols; ek dink dit het toegelaat dat ek die meeste moontlik daaruit leer.”

Sy kyk nie elke episode van The Voice South Africa nie, maar dié wat sy wel onder oë gehad het, het sy baie geniet. “Ek hou van die konsep wat die talent bo die voorkoms beklemtoon – dit elimineer een faktor wat vele mense sou keer om deel te neem.

“Ek hou ook daarvan dat die mentors well established is in die musiekbedryf.”

Sy meen haar studie in B.Com. en LLB. kan nog ’n bietjie wag. “My redenasie is doodeenvoudig dat ’n mens op enige ouderdom kan studeer, maar ’n musiekloopbaan wat ’n bietjie momentum het, gaan nie vir jou wag tot jy klaar gestudeer het en jou laat aangaan waar jy laas gestop het nie.”

Vir meer oor Lize en haar musiek gaan na haar Facebook-blad of op Twitter.