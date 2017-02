Lise Brink na rehabilitasiekliniek oorgeplaas en op die herstelpad

Lise Brink kry haar lewe tree vir tree terug. Sy is gisteraand (Maandag) na die Meulmed-rehabilitasiekliniek oorgeplaas.

Sy was sedert die ongeluk waarin haar twee kinders André en Rachel op Versoeningsdag dood is, in die Unitas-hospitaal in Centurion vir haar beserings behandel. Dokters het intussen haar linkerbeen onder die knie geamputeer.

Haar man, Danie, uitvoerende hoof van Solidariteit Helpende Hand, en haar ander drie kinders, Mieke (15), Daniël (2) en Johann (9), het die ongeluk oorleef.

“Die familie wou haar eintlik Vrydag al na die kliniek oorplaas, maar dokters het besluit om te wag tot haar immuunstelsel sterker is,” sê Ernst Voster, hoof van kommunikasie by Solidariteit Helpende Hand.

Volgens hom het Lise verlede week haar eerste tree in die hospitaal gegee, maar sy is nog baie swak.

“ ’n Lang pad lê nog vir haar voor. Hulle sal eers aan ’n prostese kan begin werk as haar spiere herstel het.” Dit is nog nie bekend hoe lank sy in die kliniek sal moet wees nie.

Lees ook: ‘God troos,’ sê dominee tydens emosionele roudiens vir Brink-kinders

In Januarie is ’n roudiens vir haar twee kinders gehou wat in die ongeluk gesterf het. Lise het die diens op haar hospitaalbed bygewoon.

“Sy is nog baie hartseer oor haar kinders. Waar ander familielede al vyf weke oor hulle gerou het, sit die hartseer nog vlak vir haar.”

Haar man, Danie, kon weens haar swaar verdowing eers weke ná die tragedie die slegte nuus aan haar oordra.

“Lise se herstelproses verstom ons almal. Dit wys net watter besonderse vegtersgees sy het. Sy soek haar lewe terug,” sê Ernst.