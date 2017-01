Lise Brink kry hartverskeurende nuus

Die hartseer dag waarop almal gewag het, het aangebreek vir Danie Brink, die uitvoerende direkteur van Solidariteit Helpende Hand, se vrou, Lise.

Die ma van vyf is sedert Vrydag 16 Desember 2016 in ’n ernstige toestand sedert sy en haar gesin in ’n noodlottige motorongeluk was. Twee van die egpaar se kinders het in ’n gruongeluk in die Vrystaat omgekom.

Lise het Sondag vir die eerste keer gehoor twee van haar kinders het nie die ongeluk oorleef nie.

“Ek het Lise vertel van die dood van André en Rachel. Die impak is so hard op haar soos wat ’n mens kan verwag, tog glo ek dat sy baie genade ontvang,” sê Danie in ’n kort boodskap wat op die Nuus oor Danie Brink en gesin-groep op Facebook gedeel is.

“Die pad van fisieke herstel vir Lise kry vandag ’n groot emosionele komponent by, en daarom vra ek vir mense se volgehoue gebede,” voeg hy by.

’n Roudiens word 22 Januarie gehou vir die twee kinders van Danie en Lise Brink wat op Versoeningsdag in ’n motorongeluk gesterf het.

Die gesin was na Kaap St. Francis in die Oos-Kaap onderweg toe die ongeluk gebeur. Die gesin se Toyota Land Cruiser se band het by Theunissen in die Vrystaat gebars waarna die voertuig die pad verlaat en gerol het.

’n Roudiens vir André (13) en Rachel (8) word Sondagmiddag 22 Januarie om halfdrie in die Hatfield Christian Church in Pretoria gehou. Daar is juis met die roudiens gewag tot Lise se toestand genoeg verbeter het dat sy dit kan bywoon.

Lise word tans in die waakeenheid van die Unitas-hospitaal in Centurion behandel. Volgens dokters is ’n volledige herstel binne ’n afsienbare tyd ’n groot moontlikheid vir Lise, ten spyte van haar ernstige beserings.