Lesers kap terug oor aantygings: Ons is nie almal so nie, sê 4×4-bestuurders

Julle jaag, julle is onbeskof en julle gun niemand anders ’n plekkie op die pad nie.

Dit is van die enkele aantygings wat Huisgenoot-lesers onlangs teenoor bestuurders van viertrekvoertuie in ’n hewige lesersdebat gemaak het.

Nadat ’n leser genaamd Elsabe geskryf het: “Jou groot, kragtige, intimiderende dubbelkajuit is beslis nie ’n vinnige sportmotor wat gemaak is om teen 160 km/h op ’n snelweg mee te jaag en almal uit jou pad te dwing nie,” het viertrekvoertuie se eienaars teruggekap en sê hulle aikôna, ons verdien nie al hierdie kritiek nie.

“Ek weet nie waar jy aan jou inligting kom nie, maar ek’t nog nooit gesien, ervaar of gedroom dat ’n 4×4 met al sy bykomstighede 160 km per uur kan haal nie,” skryf Thomas per e-pos in reaksie op Elsabe se brief.

“Op die 4×4-forum waartoe ek behoort, is jy en jou vals aantyging op die oomblik besonder ongewild. Ek wil ook byvoeg dat dié forum 50 000 intekenaars het, van wie ek nie een al daai spoed sien bereik het met hul motor nie.”

Ene Rita skryf dat haar man ’n dubbelkajuitvoertuig besit en dat dit beslis nie gemaak is om mee te jaag, soos die briefskrywer beweer nie.

“Hy intimideer ook nie ander bestuurders nie. Die voertuig is gekoop vir gerief en gemak en om ’n woonwa te sleep. En ja, ’n gehalte dubbelkajuitvoertuig is amper duurder as ‘n sportmotor!” voeg Rita by.

“Die bestuurders van ander luukse voertuie en sportmotors dink hulle het die pad saam met die voertuig gekoop.

“Moenie kla oor dubbelkajuit-bestuurders nie, kyk na die ander, arrogante bestuurders met hul luukse, duur voertuie wat bo-oor jou sal ry as jy nie vinnig genoeg padgee nie.”

Op Facebook het ene Ernie dit selfs gewaag om te raai wie die sondaars is wat Elsabe so warm onder die kraag het. “Ek waag dit vandag om te sê dat as dit waar is, is dit ‘n spesifieke groep 4×4’s wat wel dan die skuldiges is. Land Rover Discovery 2- en Defender-gebruikers is dit beslis nie, want hulle kan nie 110 km/h breek nie.”

Ene Eloise het selfs bygevoeg: “Dis nie ons ander padverbruikers se skuld as jy sonder selfvertroue grootgeword het nie.” En bygevoeg: “Dis gewoonlik kort mannetjies wat met die 4×4’s ry om groot te voel.”

Maar ene Retief skryf in sy brief aan Huisgenoot hy vermoed “die rede waarom Elsabe ongelukkig is, is omdat sy nie ‘n viertrek kan bekostig nie en jaloers is.

“Ek is self ’n 4×4-bestuurder en word nou oor die selfde kam geskeer as ’n padvark.”

Hy wonder ook met watter voertuig Elsabe dan ry en sê hy “neem aan dit is ’n ouerige voertuig wat nie meer so vinnig kan ry nie,” en waarsku haar dat sy nie “moet kwaad wees vir almal omdat (sy) sukkel om 80 km/uur te ry” nie.

Ook ene Jannie skryf in sy brief aan Huisgenoot dat Elsabe eenvoudig jaloers is.

“En dan kan dit nog bos toe gaan ook, maar jy nie, siestog!”

Stem jy saam met hierdie leser (en baie ander mense) se opvatting dat 4×4-bestuurders die mees ongeskikte bestuurders op die pad is, of glo jy die briefskrywer is sommer jaloers? Deel jou storie met ons en stuur dit na web@huisgenoot.com.