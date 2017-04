Leeuslagoffer word vandag 12 – steeds in koma

Kristian Prinsloo word vandag 12, maar is steeds in ’n koma in die waakeenheid van die Muelmed-hospitaal in Pretoria. Kristian is ’n paar weke gelede deur ’n leeu aangeval.

Anders as vorige jare, toe Kristian se ouers, Herman en Adri, gewoonlik die een of ander viering vir dié dag gerëel het, sal hulle vandag met hul enigste kind se dokters praat oor wat hulle volgende te doen staan, sê sy oom, Nico Strydom.

Op die Facebook-groep wat ten bate van Kristian gestig is, het Herman geskryf hy dank die Here vir die wonderwerk “met ’n humor en ’n laggie wat aansteek soos ’n verkoue” wat Hy hulle 12 jaar gelede gegee het.

“Here, mag hierdie dag gevul wees met u ongekende genade en bomenslike genesing,” het Herman geskryf.

Die gelukwensings en gebede het vanoggend ingestroom vir Kristian, ’n leerder aan die Laerskool Louis Leipoldt in Centurion. Hy is vroeër vandeesmaand deur ’n “mak” leeu aangeval terwyl hy saam met sy ouma op familievriende se plaas op Lephalale (voorheen Ellisras) gekuier het.

Die leeu het Kristian aan die nek gegryp. Die seun het kwaai swelling op die brein en is sedertdien in ’n kritieke toestand. Hy is aan ’n ventilator gekoppel.

Herman het gisteroggend op die blad geskryf daar was die naweek ’n paar “terugslae en benoude oomblikke” met Kristian se polsslag, bloeddruk en liggaamstemperatuur. Alles het Sondag weer na redelike stabiele vlakke teruggekeer.

In dié stadium is een van die groot bekommernisse infeksies. Kristian het ook intussen bronchitis gekry.