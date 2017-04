Leeuplaas-eienaar van Heilbron sterf, vier beseer ná gru-ongeluk op R57

Twee voertuie was Dinsdagaand in ’n botsing reg van voor op die R57 tussen Sasolburg en Heilbron betrokke.

JC Pretorius, die eienaar van die bekende Tau Thaba-leeuplaas, het ernstige beserings in die botsing opgedoen. Hy is per lugambulans na ’n hospitaal in Alberton geneem, maar het kort ná sy aankoms daar aan sy beserings beswyk.

Chris Botha, Netcare 911-woordvoerder, sê die paramedici het met hul aankoms net ná seweuur gisteraand die twee voertuie aangetref. Wrakstukke het oor ’n gebied versprei gelê.

Van die beseerdes was nog in die voertuie vasgekeer. Meganiese kake moes ingespan word om hulle te bevry. Die vier beseerdes is op die toneel gestabiliseer en na ’n hospitaal op Heilbron geneem vir verdere mediese sorg.

JC word deur sy vrou en kinders oorleef.

’n Facebook-gebruiker het gesê die R57 staan as “die pad van die dood” bekend weens gebrekkige instandhouding en die behoefte aan ’n dubbelweg om die swaar verkeer beter te laat vloei.