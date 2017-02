Leerlinge aan Stellenbosse spogskool moet ‘vir weke van groepsbyeenkomste wegbly’ weens masels

Leerlinge van die Paul Roos Gimnasium in Stellenbosch mag vir die volgende vier weke nie aan enige sportbyeenkomste, kultuur- of akademiese geleenthede deelneem nie.

Die skool het in ’n verklaring, wat ook op Facebook gedeel is, gesê dat masels wel by dié skool uitgebreek het.

Huisgenoot het Donderdag berig ‘n masels-epidemie lê tans Stellenbosch lam.

“Ons is deur die owerhede in samewerking met die nasionale en provinsiale gesondheidsdepartemente in kennis gestel dat ons enige massabyeenkomste met ons leerlinge moet vermy,” lui die verklaring.

Toegang tot die skoolgrond word ook net tot leerlinge en personeel beperk. Slegs interne kulturele byeenkomste gaan voort.

Geen byeekomste wat deur ander skole bygewoon word, kan op die skoolterrein aangebied word nie. Luidens die verklaring moet alle leerlinge so gou moontlik ingeënt word teen die siekte.

Die skool se ope dag, wat vir 13 Februarie beplan word, gaan moontlik ook uitgestel word.

Paul Roos-leerlinge sou Vrydag saam met Paarl Gimnasium, Hoër Jongenskool Paarl, Bloemhof en Hoër Meisieskool Paarl aan die Prestige (Driehoek) –atletiekbyeenkoms deelgeneem het.

Paul Roos het intussen onttrek. Die skool en die koshuise is wel steeds oop.