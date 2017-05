kykNET se motorprogram laat wiel op pad na groot mylpaal

Die kameraspan en aanbieders van die kykNET-program vir petrolkoppe, La’t Wiel, is reeds vroegoggend hier op die Gerotek-motortoetsterrein, wes van Pretoria, gereed met voorbereidings vir opnames vir ’n eersdaagse program.

Hannes Visser, mede-aanbieder, verduidelik hulle verfilm vandag ’n toetslopie van Toyota Gazoo Racing, Toyota Suid-Afrika se amptelike resiesspan.

Die resiesspan neem hierdie naweek deel aan die Dundee Battlefields 400-veldren wat oor twee dae in die distrik Dundee in KwaZulu-Natal beslis word. Dis die tweede ronde van die Suid-Afrikaanse Veldren-kampioenskapsreeks.

Gedurende vandag se proeflopie word die laaste verstellings aan die Toyota Hilux se enjin gedoen, terwyl Leeroy Poulter, die huidige Suid-Afrikaanse veld- en tydrenkampioen, die bakkie op die grondbaan tot die uiterste beproef.

Later spot Hannes dat hy en sy TV-span nie ’n ateljee, grimeerkunstenaars en ligte vir opnames het nie.

“Die veld is ons ateljee, die stof ons grimering en die son ons beligting.”

La’t Wiel word al sedert 2004 uitgesaai.

“Later vanjaar saai ons die 400ste episode uit,” sê ’n trotse Waldo van der Waal, die ander aanbieder.

Die Suid-Afrikaanse Motorgilde het hom en Hannes in 2016 aangewys as die land se beste motorjoernaliste in die TV-bedryf.

En nee, dié twee manne sit ook nie in ’n lugverkoelde woonwa en wag dat ’n hele span tegnici en kameramanne die stel reg kry sodat hulle net voor die kameras hoef te verskyn nie. Hulle doen die meeste van die werk self: Benewens dat hulle die aanbieders is, skryf hulle ook die draaiboek, vervaardig die program en hanteer selfs van die kamerawerk.

Hannes verklap dit is moeilik om alle kykers heeltyd tevrede te stel.

“Die Suid-Afrikaanse publiek is baie lojaal aan hul motorfabrikate. As ons byvoorbeeld mooi dinge te sê het van die Ranger, dan het ons die Hilux-manne op ons wat sê ons trek die voor. En andersom, natuurlik!”

Maar hulle probeer altyd objektief wees, sê Waldo.

’n Interessant feit is dat Suid-Afrika die grootste modelreeks ter wêreld het: Suid-Afrikaners kan kies en keur uit sowat 2 500 modelle.

• La’t Wiel word Dinsdae om 17:30 op kykNET (kanaal 144) uitgesaai.