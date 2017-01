KYK: Winkeldief op heterdaad betrap terwyl sy produkte in haar onderklere versteek

Kyk nou net. ’n Goeie paar bloomers kan deesdae ingespan word om ’n misdaad te pleeg!

’n Nuwe video van drie vroue wat uitgevang word terwyl hulle doodluiters winkelprodukte in hul onderklere en handsakke versteek, het sedert die naweek soos ’n veldbrand aanlyn versprei.

Dit is nie duidelik waar die voorval plaasgevind het en of die polisie dié vindingryke diewe al aangekeer het nie.

In die video, wat ook deur die gemeenskapskoerant Rekord gedeel is, kan gesien word hoe die vroue by ’n winkelrak staan. Die een lig haar rok op en begin links en regs produkte in haar onderklere versteek.

Sy kry dit reg om vyf produkte in haar broekie te versteek, party voor en party agter. Die ander vrou prop intussen haar handsak vol produkte. Die derde vrou versteek ook produkte onder haar klere.

Dié wilde video is al meer as 27 800 keer gekyk.