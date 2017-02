KYK: Waterhofie-baba lag vir eerste keer terwyl lesers hart oopmaak

Dit borrel diep uit haar magie. Klein Nadya (amper nege maande) het Woensdag vir die eerste keer gelag.

Ouma Christa Roos het dit op haar selfoonkamera vasgevang. Dit is wonderbaarlik om te aanskou, want sy is met ’n waterhofie gebore.

Dokters het voorspel sy gaan breinskade en ’n misvormde gesiggie hê. Van die ginekoloë wat haar ma, Melissa Roos (23), aanvanklik in Pretoria gespreek het toe sy swanger was, het haar aangeraai om ’n aborsie te hê. Maar kyk hier.

Hul vreugde is aansteeklik.

“Ek en vier vriende is besig om ’n eenslaapkamer-woonstelletjie vir Melissa-hulle voor te berei,” laat weet ’n leser ná gister se storie op Huisgenoot.com

Melissa en haar ma, Christa, het om hulp gevra. Hulle sou hul gastehuis naby die Tygerberg-hospitaal vandag moes ontruim. Nadya moet die dokters eers weer op 27 Februarie spreek.

“Ons gee vir hulle gratis verblyf op voorwaarde dat ons anoniem bly,” laat die lesers weet.

“Ons is besig om die verblyfplek met beddegoed en basiese kruideniersware toe te rus. Ons het die geld vir vanaand se verblyf betaal. Die enigste ding wat ons nie kan reël nie, is vervoer.

“Hul verblyf is 7 km van die Tygerberg-hospitaal. Om etiese redes wil ons nie bekend maak waar presies dit is nie. Nou hoop ons iemand sal vir vervoer kan bydra. Ons vriendekring gaan probeer om so ver moontlik kruideniersware te skenk.”

Ook ’n voormalige Mej. Suid-Afrika het aangedui sy wil betrokke raak by die vroue en meisie.

Klein Nadya veg ten spyte van haar kop wat 10 cm in omtrek is weens die oormatige opeenhoping van vloeistof in die brein. Die sogenaamde “water op die brein” is eintlik serebrospinale vloeistof – ’n helder vloeistof wat die brein en rugmurg omring.

Die gevolg van ’n oormaat daarvan is ’n abnormale vergroting van ruimtes in die brein. Dit oefen potensieel skadelike druk op die omliggende breinweefsel uit.

Daarom is dit belangrik om die vloeistof met behulp van stents te dreineer. Hierdie openings in haar koppie moet die eerste paar maande fyn dopgehou word om te verseker dit raak nie verstop of infeksie in die omliggende weefsel veroorsaak nie.

In hierdie tyd is Melissa en Christa ver van hul huis in Waverley, Pretoria.

“Ons het ons voorberei om maande hier te wees,” vertel Melissa.

Oor die hulp wat hulle nou uit alle oorde kry, sê Christa: “Jissie dis wonderlik. Dit is so wonderlik; woorde kan nie beskryf hoe dankbaar ons is en hoe baie ons almal se hulp en gebede waardeer nie. Ons weet nie hoe ons ooit genoeg kan dankie sê nie.”

* Meer inligting oor Nadya Roos is op Facebook onder Hulpkreet vir Baba Nadya of op Child Medi-organisie te sien.