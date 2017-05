KYK: Video wys diefstal by selfoonwinkel in Umhlanga

’n Video van twee luukse motors wat na bewering as ontvlugtingsvoertuite gebruik is ná ’n selfoonwinkel-diefstal in Umhlanga Woensdagoggend het in sosiale media opgeduik. Dit was kort nadat die Vodacom-winkel in Zennith-rylaan om 09:30 onder ’n gewapende roof deurgeloop het.

In die video spring die mans in ’n silwergrys Mercedez Benz wat dadelik wegjaag, tesame met ’n wit Audi wat agter die geparkeer was.

In die video kan gehoor word hoe ’n mansstem die Audi se nommerplaat uitskree.

Vier onbekende mans het die selfoonwinkel binnegegaan en werknemers met vuurwapens van ’n aantal selfone beroof voor hulle gevlug het, het kapt. Nqobile Gwala, polisiewoordvoerder, gesê.

Sy het gesê geen skote is afgevuur nie en geen werkers is tydens die rooftog beseer nie.

“Die verdagtes het in hul twee voertuie gevlug.”

’n Saak van sakeroof is by die polisie stasie in Durban-Noord geopen en Gwala het gesê niemand is nog in hegtenis geneem nie.

Bron: News24