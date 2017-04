KYK VIDEO: Skoolmaats sing roerend vir seun wat deur leeu aangeval is

Die 11-jarige Kristian Prinsloo kon nie Donderdagaand soos ’n gewone skoolseun saam sy maats na die sokkie van die Laerskool Louis Leipoldt in Centurion gaan nie.

Terwyl sy maats geskaterlag en gedans het, is hy onbewus van wat om hom aangaan. Hy is deur ’n leeu aangeval en is tans in ’n koma in die waakeenheid van die Muelmed-hospitaal in Pretoria.

Maar hy het nie sy skoolmaats se gedagtes ontglip nie. Die leerders van die laerskool het tydens die sokkie hande gevat vir hul skoolmaat en ’n gospellied vir hom gesing.

“Die Laerskool Louis Leipoldt se gr. 6 en 7-leerders dink aan Kristian in die hospitaal. Sterkte aan die familie,” het die skool op Facebook geskryf toe hulle die video laai.

Kristian het sowat twee weke gelede saam met sy ouma op familievriende se plaas op Ellisras gaan kuier toe die voorval gebeur.

Die leeu het Kristian aan die nek gegryp. Sedertdien is hy in ’n kritieke toestand. Hy het kwaai swelling op die brein.

“Ons kan net in nederigheid vra dat almal aanhou bid en dat ons geduldig sal wees en God sal loof en prys vir sy genade,” het Nico Strydom, Kristian se oom, gister op Facebook geskryf.