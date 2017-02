KYK VIDEO: Skool lewer aandoenlike huldeblyk aan Joost van der Westhuizen

Dit was ’n see van Groen-en-Goud in die skoolsaal van die Kuswag Skool op Amanzimtoti suid van Durban toe sowat 500 hoërskoolleerders Vrydagoggend almal met ’n Springboktrui opdaag om hulde aan die ontslape rugbylegende Joost van der Westhuizen te bring.

Die leerders het tydens die saalbyeenkoms die sanger Ampie du Preez se liedjie Saamstaan luidkeels gesing terwyl die woorde op ’n skerm op die verhoog vertoon is.

Ampie het dié liedjie in 2014 as ’n huldeblyk aan Joost opgeneem.

Kuswag se adjunkhoof, Chris Hofmeyr, vertel die skool se leerlingraad het die afgelope week met die idee vorendag gekom.

Drie leerders, Adriaan Jonker, Hennie van Heerden en Justin Venter, was verantwoordelik vir die vervaardiging van die video waarin die woorde vertoon is sodat die leerders saam kon sing.

Chris sê buiten dat hulle Joost se nalatenskap so huldig, het hulle ook die geleentheid gebruik om die lewensles oor te dra dat geen mens volmaak is nie en dat niemand ’n ander mag veroordeel nie.

Kyk die video hier (amateuropname):

Die lirieke van Saamstaan:

Ons staan vir ’n nasie, die kyk in jou oë

die krag van ’n leier, ons kan nie verloor

ons kan nie verloor

Want mag lê nie regtig by wie dit net eis,

die stories van onse voorvaders sal wys,

sal alles wys.

Saamstaan,

deur dik en deur dun,

want twee is mos beter as een.

Die antwoord is alles wat ons al reeds weet

Die waarheid van rugby, sal ons nooit vergeet.

Wie kan ons helde van gister onthou?

Trane wat rol oor jou land Groen-en-Goud,

die Groen-en-Goud.