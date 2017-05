KYK VIDEO’S: Plaaslike passasierstrein in vlamme gehul

Donderdagmiddag is dramatiese beeldmateriaal in sosiale media gedeel waarin verskeie waens van ’n passasierstrein by die Pretoria Noord-stasie in ligte laaie is.



Video of fire from Train station in Koos de la Rey street @StanfromIBF #Fire pic.twitter.com/1gfgY78hNG — Arrive Alive (@_ArriveAlive) May 18, 2017

Daar in hierdie stadium is nie veel meer inligting bekend nie.