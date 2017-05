KYK VIDEO: Nog ’n terugslag vir waterhofie-baba ’n dag ná 1ste verjaardagpartytjie

’n Koek met ’n “unicorn” op, want sy is mos nou amptelik een. Eenhorinkies is oral op die partytjiepakkies en soetkoekies. ’n Fantasie-wêreld vol hoop vir ’n siek klein dogtertjie.

Op haar hempie is een met ’n kroontjie. Sy is ’n dapper klein prinses wat baie dokters verkeerd bewys het, dié wat gesê het hidrokefalie* (waterhofie) gaan binne maande haar dood beteken.

’n Dag ná haar prettige partytjie beland klein Nadya Roos weer in die hospitaal nadat sy nog ’n reeks epileptiese aanvalle gehad het. Sy het ook middeloorontsteking. Dis onder meer weens die hidrokefalie* waarmee sy gebore is. Sy moet nou fyn dopgehou word.

Daar was selfs dokters in Pretoria wat haar ouers, Melissa Roos (23) en Ralph Stirk (48), aangeraai het om haar te laat aborteer, maar hulle het vasgeskop. En hulle is nie ’n dag spyt daaroor nie.

Die hele familie is nou in Kaapstad om naby die Tygerberg-hospitaal en Rookruis-kinderhospitaal te wees. Sodra Nadya gesond genoeg is, gaan spesialiste haar opereer om dalk ’n tweede stent in te sit om die vog vinniger uit haar koppie te dreineer ten einde die drukking op haar brein te verlig.

Daar was gelukkig baie mense wat uitgehelp het om haar eerste verjaardagpartytjie op 30 April so spesiaal te maak. Mense het ook gehelp met verblyf, lugtyd en inkopies.

Hulle vind ook baie vertroosting op Facebook. Kay Cheryl Jacobs skryf byvoorbeeld: “Ek het ‘n seun wat vir 17 jaar ‘n stent gehad het. Moenie dat enigiemand jou vertel sy kan nie onderrig word nie. Gee haar al die liefde en geleenthede. Baie geduld en liefde. Sy’s dierbaar.Xxx”

Hulle het nou hulp nodig met fondse vir medisyne. Ouma Christa Roos en oupa Werner soek nou werk in die Kaapstad-omgewing. Melissa is ’n opgeleide grimeerkunstenaar en probeer tussen al die hospitaalbesoeke en slapelose nagte deur om ’n kliëntebasis op te bou van mense wat sy by hul huise kan besoek.



*Die term hidrokefalie is afgelei van die Griekse woorde “hidro”, wat beteken water, en “cephalus”, wat beteken kop. Soos die naam aandui, is dit ’n toestand waarin die primêre kenmerk ’n oormatige opeenhoping van vloeistof in die brein is.

Hoewel hidrokefalie eens bekend was as “water op die brein”, is die “water” eintlik serebrospinale vloeistof (SSV) – ’n helder vloeistof wat die brein en rugmurg omring.

Die oormatige opeenhoping van SSV lei tot ’n abnormale vergroting van ruimtes in die brein, bekend as ventrikels. Die verbreding skep potensieel skadelike druk op die weefsel van die brein.

Meer inligting oor Nadya Roos is op die Facebook-blad “Hulpkreet vir Baba Nadya” beskikbaar.