KYK VIDEO: Menseketting keer woedende gemeenskap voor hul 3-jarige se vermeende moordenaar bestorm

Die atmosfeer in Elsiesrivier, Kaapstad was Dinsdagmiddag gelaai toe swaar bewapende polisiebeamptes by Courtney Pieters (3) se huis opgedaag het.

Haar vermeende moordenaar was agter in ’n pantservoertuig en hy sou die huis saam met die polisie besoek het.

Courtney is sedert 4 Mei vermis en die hele gemeenskap het saamgespan om haar te help soek. Die klein dogtertjie se liggaam is Saterdag in ’n veld in ’n nywerheidsgebied naby die Boforssirkel gevind.

Die ontstoke bure en lede van die publiek wat die afgelope week gehelp het om na klein Courtney te soek, het in Plutostraat saamgedrom. Courtney se ouers was nie tuis nie, maar familielede het voor die huis rondgehang.

Lede van die plaaslike gemeenskapspolisiëringsforum het ’n menseketting tussen die polisie en die inwoners gevorm om te keer dat die mense die verdagte bestorm.

Die polisie het egter kort daarna gesê hulle is “klaar” en het weggery.

Huisgenoot het verneem dat die polisie daarna die stuk veld waar Courtney se liggaam gevind is, saam met die verdagte besoek het.