KYK VIDEO: Man op begrafnis sê PRESIES wat hy van oorledene dink

Sy naam is Lameck Makwiramiti en hy het onlangs ’n tradisionele begrafnisgebruik op sy kop gekeer en uit sy hart vir die rouklaers vertel presies wat hy van die oorledene dink. En dit was nie die gebruiklike lofliedere nie . . .

In die video wat op Facebook gedeel is, staan Lameck met sy kleinkind in sy arms langs die oop graf van Mai Tumba. In ’n passievolle relaas beskryf hy Mai as iemand wat nie ’n goeie mens was nie.

Mai se seun het na bewering sy dogter swanger gemaak, maar haar nie bygestaan nie. Lameck sê Mai het sy gesin sodoende seergemaak.

Dit het heerlik gegons in die sosiale media toe talle wou weet: Was Lameck dapper om die tradisionele begrafnislofsange ’n dwarsklap te gee deur sy hart uit te praat oor wat hy as die waarheid beskou?

Ander gis dat hy dit slegs gewaag het ná Mai se dood omdat hy te lafhartig was om haar aan te vat terwyl sy nog geleef het nie.

Adv. Fadzayi Mahere het die debat in die sosiale media aan die gang gesit toe sy die volgende op haar Twitter-blad deel: “Lameck praat oor wat hy voel. Hy gee nie voor dat slegte mense goeie mense is nie. Wees soos Lameck. #ChokwadiChakanaka (die waarheid is goed).”



Lameck speaks his mind. Lameck doesn't pretend that bad people are good people. Be like Lameck. #ChokwadiChakanaka pic.twitter.com/8ugwmxtCW7 — Fadzayi Mahere (@advocatemahere) April 28, 2017

Intussen geniet Lameck aansienlike aandag in die media met een radio-onderhoud ná die ander.

Hy het selfs sy eie amptelike Facebook-blad.

Sedertdien het talle die pen opgeneem en ook begin keel skoonmaak oor wat hulle graag vir mense sou wou sê wat nie meer met ons is nie.

Hulle dink ook dis reg dat hy die Shona-tradisie van “wafa wanaka”, wat mense ontmoedig om enigiets negatiefs oor die dooies te sê, verbreek het.

Dorah Nyajena het op Lameck se Facebook-blad geskryf: “Mense moet ophou om ’n dooie mens tot ’n heilige te verklaar al weet jy hy of sy was ’n bose, sataniese mens in sy of haar lewe. Lameck gee die toon aan. Sê dit soos dit is!”

Vrydag het ene Tafadzwa Kagande op Lameck se Facebook-blad gesê hy word benodig om dieselfde brutale eerlikheid by nog ’n begrafnis te deel, dié van hoofregter Chidyausku wat diep letsels van pyn en angs by die mense van Zimbabwe veroorsaak het.

Hy bestempel die regter as die argitek van aanstellings wat “voormalige bevryders” teen die bevolking laat draai het en vyande van die mense geword het.

Hy sê voorts Zimbabwe se pres. Robert Mugabe moet “van agter sy donkerbril” na die kronieke van die regter se dade luister soos wat Lameck dit sal oordra en uitvind hoe die man die land se regstelsel befoeter het.

In van die reaksies op ’n inskrywing op sy blad word beweer dat Lameck slegs so ver gegaan het om sy waarheid oor Mai met die roubeklaers te deel omdat hy oorweldig was deur die ongegronde lofredes wat Mai toegesing is.

“Sal jy my sterk veroordeel as jy self ’n ouer is?” wou Lameck van sy kritici weet.

In een van sy inskrywings skryf hy dat hy die stem van redelikheid is en dat ouers geduldig met hul kinders moet wees. “Kom ons wees lief vir ons kinders en beskerm hulle, veral meisiekinders.”

Daar doen nou selfs ’n hutsfrase, #teamLameck, die ronde wat mense op Twitter inspan wat glo Lameck het die regte ding gedoen deur op sy unieke manier vir sy dogter in die bresse te tree.

Bykomende bron: news24.com