KYK VIDEO: Man geskiet tydens padwoedevoorval in Durban

Sake het byna lelik skeefgeloop toe ’n vragmotor na bewering van baan verander en byna teen ’n bakkie bots.

Dit het Donderdag op die M13-snelweg tussen Gillitts en Hillcrest in KwaZulu-Natal plaasgevind.



REPORT: A Durban man has been taken to hospital with a gunshot wound after an apparent road rage incident on Fields Hill. @DoTransport pic.twitter.com/CGBXgVK5wI — RTMC PublicRelations (@TrafficRTMC) April 20, 2017

In die video, wat deur ’n motoris opgeneem is, kan ’n mens sien hoe die vragmotorbestuurder met vermoedelik ’n staalpyp in sy hande uit die vragmotor klim. ’n Onderonsie tussen die twee bestuurders volg. ’n Groep mense staan later nader om die stoeiery tot ’n einde te bring.



ROAD RAGE SEES MOTORIST SHOT BY ANOTHER : GILLETS RD AT BRIDGE. DBN. KZN. — REZA (@crimeairnetwork) April 20, 2017

Die twee steur hulle egter nie daaraan nie. Dis nou tot die bakkiebestuurder na sy voertuig terugkeer en sy vuurwapen in die hande kry. ’n Skoot kan duidelik gehoor word.

Die bakkiebestuurder is in die hand getref. Volgens Times Live is hy in ’n ernstige maar stabiele toestand in ’n hospitaal opgeneem.

Bron: timeslive.co.za