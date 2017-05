KYK VIDEO: Klippe, bakstene en traangas ingespan by Tukkies

Drie betogers is Vrydag in hegtenis geneem na ’n botsing met polisie op die Hatfield-kampus van die Universiteit van Pretoria.

Vroeër Vrydagoggend het die vakbondlede toegang tot die kampus probeer kry by ’n oop het in Lynnwoodweg nadat die hoofhek gesluit is. Die polisie het twee traangashouers vrygelaat waarna die betogers in reaksie met klippe en bakstene losgetrek het.

Joseph Makhasa, Nehawu-streeksvoorsitter, het gesê drie van die vakbond se lede is in hegtenis genaam. Hulle is tans besig om vir hul vrylating te onderhandel.

Die vakbondlede eis ’n 13de tjek, ’n beter mediese fonds en ’n salarisverhoging van 8 persent. Die universiteit het ’n verhoging van 7 persent aangebied, asook ’n bykomende jaarlikse bonus van R3 000. Dit is aan die Kommissie vir. Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie voorgelê. Volgens hul beslissing is die unie geregtig op ’n beskermde staking.

Makhasa het aangedui dat die vakbondlede Tukkies se ope dag (20 Mei) sal ontwrig indien daar nie aan hul eise voldoen gaan word nie.