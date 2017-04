Die aanvaller het gelag toe hy Henri van Breda se pa met ’n byl aanval. Dit was deel van die intieme detail wat Maandagoggend in die Kaapse hooggeregshof uitgekom het toe Henri se pleitverduideliking deur advokaat Pieter Botha voorgelees is. In die video en PDF hieronder kan jy Henri se kant van die saak kyk of lees.

Henri van Breda se volledige pleitverduideliking by on Scribd