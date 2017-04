KYK VIDEO: Henri van Breda se prokureur klim oor hek van moordhuis om te wys hoe maklik dit is

Die vermeende bylmoordenaar, Henri van Breda, het Dinsdagoggend as deel van sy moordverhoor die huis besoek waar sy ouers en broer vermoor is.

Tydens die besoek het Henri se prokureur, Lorinda van Niekerk, oor die twee hekke aan weerskante van die huis geklim om te demonstreer hoe maklik dit is.

Dit was deel van regter Siraj Desai se ondersoek ter plaatse. Die staat en Henri se regspan het Desai vergesel na die huis in Goskestraat op die luukse Stellenbosse gholflandgoed De Zalze.

Henri was soos met vorige hofverskynings in ’n netjiese blougrys pak geklee en het die verrigtinge stil betrag. Hy het geen emosie getoon terwyl fotograwe hom afgeneem het nie.

Die 22-jarige Henri het Maandag skuld ontken aan die gebeure in die vroeë oggendure van 27 Januarie 2015.

In sy pleitverduideliking sê hy ’n inbreker geklee in donker klere, handskoene en ’n klapmus het sy pa en ma, Martin (54) en Teresa (55), sy broer, Rudi (22), en sy suster, Marli (17), met ’n byl aangeval. Marli het ernstige kopbeserings opgedoen; die ander het beswyk.

’n Ondersoek van die misdaadtoneel word gedoen sodat die regter ’n beter idee kan kry van omstandighede wanneer getuienis gelewer word. Hy is onder meer gewys waar die moordwapen gevind is en waar die polisie die lyke en sekere merke in die huis aangetref het.

’n Buurman in die straat, Stephen Mitchell, sê niemand op die landgoed vrees vir hul lewe nie; hulle voel baie veilig.

Volgens Stephen was die landgoed nog altyd heel veilig, maar sedert die aanval op die Van Breda-gesin is kameras aangebring.