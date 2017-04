Kyk video: Dit gons oor beweerde aanranding van staatsgetuie in Panayiotou-moord

Vandag twee jaar gelede is die gewilde 28-jarige onderwyseres Jayde Panayiotou van die Baai ontvoer. Haar lyk is 24 uur later in die bosse gevind. Haar man, Christopher, is van haar ontvoering en moord aangekla. Sy medebeskuldigdes is Sinethembe Nenembe en Zolani Sibeko.

Die binneverhoor het Woensdag begin en is Vrydag hervat.

Zolani het, soos sy gebruik deur die verloop van die hofsaak, sy gesig half bedek.

Ao. Lorenzo Malan Zeelie van die Kabegapark-polisiekantoor was Vrydagoggend eerste in die getuiebank. Hy was aan diens toe die beweerde middelman, Luthando Siyoni, op 28 April 2015 na die polisiekantoor geneem is.

Tydens ondervraging deur adv. Terry Price (vir Christopher) het Lorenzo aangedui hy het gesien Luthando se oog is opgeswel.

Le Fleur Baadjies, wat nou afgetree is maar destyds by dié polisiekantoor gewerk het, sê twee mense besoek gewoonlik elke twee uur die selle. As daar nie klagtes is nie, word dit nie aangeteken nie.

Daar is verwys na ’n inskrywing om 20:50 dat Luthando terug is in sy sel.

Le Fleur sê nie Luthando of sy sewe selmaats het enige klagtes gehad nie. Hy ontken dat hy daarvan bewus was dat Luthando op 28 April ’n klagte oor sy besering by adj. Dirk Greef ingedien het.

Ao. Shane Bosch, van die georganiseerde misdaadafdeling, ontken dat Luthando ooit gedreig is of gedwing om ’n verklaring af te lê.



Stander: Was Siyoni ooit gedreig,geforseer om ‘n verklaring af te le?

Hy het getuig dat Luthando sou reël om Christopher by die vulstasie te ontmoet, maar het die ontmoeting na elders verskuif.



Hy sou ook na bewering ’n silwer Fiesta verskeie kere verby die vulstasie sien ry het. Daarna het Christopher uit die motor geklim, na Luthando se motor gestap en ingeklim.

Volgens adv. Terry Price is Christopher 21 keer op daardie dag gebel. “As iets nie werk nie, moet jy nie aanhou nie,” het hy aan Shane gesê.

Daar is deurentyd deur adv. Price in die hof vandag groot gewag gemaak rondom die beweerde aanranding van Luthando en dat hy glo deur lede van die ondersoekspan gedreig is.



Luthando het ook beweer die aanranding op hom was so erg dat sy broek geskeur het (buiten sy opgeswelde linkeroog).

Die hof het tot Maandag verdaag.