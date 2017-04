KYK VIDEO: Christopher Panayiotou en medebeskuldigdes in hof

Die Baaise hooggeregshof was Woensdagoggend vroeg reeds stampvol vir die binneverhoor van Christopher Panayiotou en sy twee medebeskuldigdes.

Hy word verhoor as die vermeende baasbrein agter die ontvoering van en moord op sy vrou, Jayde, in April 2015. Sy medebeskuldigdes is Sinethembe Nenembe en Zolani Sibeko.



#ChristopherPanayiotou se familie sit in die voorste bank. #Jayde se familie sit twee rye agter hulle. Geen kontak tussen hulle @huisgenoot pic.twitter.com/pPNwGZbMZW — Joanie Bergh (@joanie_bergh) April 19, 2017

Adv. Terry Price, vir Christopher, het sy ontevredenheid uitgespreek oor nuwe dokumente wat opgeduik het wat deur hom as irrelevant vir die saak beskou word. Hy het ook aangedui die Panayiotou-familie is ongelukkig omdat die saak lank sloer.



Adv. Maruis Stander vir die staat verduidelik waarom hulle nuwe dokumente relevant is tot die saak. @huisgenoot #PanayiotouTrial — Joanie Bergh (@joanie_bergh) April 19, 2017

Ao. Berney Kleingeld het getuig hy het op 15 April 2015 met Luthando Siyoni gepraat en ’n foto van hom geneem. Luthando is die beweerde middelman wat glo deur Christopher versoek is om ’n huurmoordenaar vir sy vrou, Jayde, te vind.

Destyds is beweer Luthando is aangerand. Op die foto wat in die hof vertoon is, lyk dit asof sy linkeroog opgeswel is.



Price: ek herinner net die hof het voorheen gehoor dat Siyoni se oog opgeswel was weens beweerde aanranding. Price sluit af, @huisgenoot — Joanie Bergh (@joanie_bergh) April 19, 2017

Die volgende getuie wat geroep word, is sers. Mcedi Gcukamana. Hy het in 2015 by die Mount Road-polisiekantoor se kapingseenheid gewerk.

Hy ontken dat Luthando deur die polisie aangerand of gedreig is. Volgens sy getuienis was Luthando geboei en het hy op ’n stoel gesit.



Statt roep Mcedi Gcukumana na die getuiebank, 'n sersant by die SAPS. @huisgenoot #PanayiotouTrial — Joanie Bergh (@joanie_bergh) April 19, 2017

Daar was glo ’n onderonsie toe die polisie gesukkel het om Luthando te boei, maar hy het nie beserings opgedoen nie.



Gcukumana: Toe ons sy hande wou geboei het het hy opdringerig geraak. Daar was 'n bakleiery tot hy geboei was. @huisgenoot #PanayiotouTrail — Joanie Bergh (@joanie_bergh) April 19, 2017

Verdere besonderhede oor die verhoor sal deur die loop van die dag hier bygewerk word.