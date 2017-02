KYK VIDEO: Bekendes betoon eer aan Joost van der Westhuizen by privaat gedenkdiens

Roubeklaers het Vrydagoggend stadig maar seker by die ontslape rugby-ikoon Joost van der Westhuizen se privaat gedenkdiens by ’n kerk in Pretoria aangekom.

Dié diens, wat die openbare gedenkdiens om 12.30 by Loftus Versfeld voorafgaan, is deur Joost se naaste familielede bygewoon sowel as sy eerste vrou, Marlene Duvenhage, en die oud-Bokafrigter Heyneke Meyer en die rugbylegende James Small.