KYK: Skokfoto’s van baba se voete ná huiswerker hom glo op stoof brand

’n Johannesburgse ma van ’n 14 maande oue baba was onbewus van die marteling wat haar kind moes verduur toe sy die kleintjie in die sorg van haar huiswerker los.

Roodepoort Record het skokkende foto’s onthul van die baba se voete wat met blase bedek is.

Daar word vermoed die huiswerker het die kind se voete op die stoof gebrand. Volgens die ma, wie se naam doelbewus weerhou word, het die huiswerker meer as sewe maande by hulle gewerk en die kind opgepas terwyl sy by die werk was.

“Sy het my die oggend (22 Desember) gebel en gesê ek moet dadelik huis toe kom, daar is iets fout met die kind se voete.

“Ek kon my oë nie glo nie. Die huiswerker kon nie aan my verduidelik wat gebeur het nie.”

Sy het haar kind na die hospitaal gehaas, waar die dokter vir haar gesê het die blase is weens warm teer of van ’n stoof. Volgens haar het die gesin nie teer op hul perseel nie.

Die huiswerker het glo ná die konfrontasie met die ma die pad gevat en nie weer opgedaag vir werk nie.

Die baba se verbande is Maandag verwyder, maar volgens die ma is haar kind nog baie huilerig en sukkel om te slaap.

Die ma het intussen ’n saak by die Sophiatown-polisiekantoor aanhangig gemaak.

Volgens ao. TJ de Bruyn, polisiewoordvoerder, hanteer die kindereenheid die saak, maar is daar geen nuwe inligting nie.