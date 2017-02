KYK: Pres. Zuma lewer staatsrede terwyl chaos buite parlement heers

Die polisie was op ’n hoë gereedheidsgrondslag in die Kaapse middestad ná betogers met beamptes gebots het terwyl pres. Jacob Zuma sy staatsrede in die parlement gelewer het.

Vroeër die aand het die polisie skokgranate in Darling- en Adderleystraat afgevuur toe ANC-ondersteuners probeer het om hul weg na die parlement te baan.



Tans heers daar ook spanning tussen EEF-lede en polisielede op die hoek van Adderley en -Kerkstraat. #SONA2017 pic.twitter.com/osmFtKa7uV — Huisgenoot (@huisgenoot) February 9, 2017

Verrigtinge in die Nasionale Vergadering het ook laat begin toe EFF-LP’s hardhandig verwyder is en die Demokratiese Aliansie kort daarna vrywillig uitgeloop het.

John Steenhuisen, hoofsweep van die DA, het vir Baleka Mbete, speaker van die parlement, gesê sy “breek die parlement” en dat Zuma “Suid-Afrika breek”.

ANC-LP’s het John toe as ’n “rassis” uitgekryt.

Toe Zuma eindelik byna ’n uur en ’n half laat met sy staatsrede begin, het hy eers ’n laggie gegee voordat hy die oorblywende LP’s gegroet het.

Sy toespraak het hoofsaaklik gefokus op Suid-Afrika se sukkelende ekonomie en dat meer werksgeleenthede geskep moet word.

Hy het ook genoem dat infrastruktuur, insluitend water en sanitasie, aansienlik verbeter moet word. Die president het ook verwys na die “ontstellende” onlangse sterftes van psigiatriese pasiënte in Gaunteng en gesê hy verwelkom ’n besluit deur die gesondheidsombudsman om die wette wat psigiatriese pasiënte beskerm te hersien.

Terwyl Zuma deur sy toespraak – van meer as 5000 woorde – gegaan het, het party LP’s sigbaar verveeld gelyk.



ANC MPs 15 min after Zuma started #SONA2017 pic.twitter.com/qgzaLHXDwv — Jan de Lange (@JanniedeLange) February 9, 2017

Nietemin het Zuma ook grondkwessies aangeroer en gesê: “Dit gaan moeilik, indien nie onmoontlik wees om ware versoening te verkry totdat die grondkwessie nie opgelos is nie.”

Buite die parlement het betogings gaandeweg bedaar soos wat die polisie die skare na die Parade verdryf het.



Die polisie dryf betogers in die Kaapse middestad terug na die Parade. #ANC– en #EFF-lede stamp koppe en gooi bakstene na mekaar #SONA2017 pic.twitter.com/Q5oiY5hBEZ — Huisgenoot (@huisgenoot) February 9, 2017

Die president het ook tydens sy tiende staatsrede beloof dat Suid-Afrika voortaan meer op hernubare energie gaan fokus en dat wiskunde en wetenskappe op skoolvlak ekstra aandag sal geniet.

Na ’n uur en ’n half was Zuma se staatsrede verby en het die Nasionale Vergadering verdaag.

