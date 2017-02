KYK: Landsvlag vir Joost se kis – Wêreldbeker-spanmaats dra hom vir oulaas op die veld

’n Paar duisend rouklaers het Vrydag na Loftus Versfeld in Pretoria opgeruk om die oud-Springbokkaptein Joost van der Westhuizen te groet.





Die gemoedere was somber, maar die meeste mense het met groot bewondering na Joost verwys.

“Joost was die beste skrumskakel wat ons land nog ooit gesien het,” sê Kitty Mulder van Pretoria. “As hy so op Jonah Lomu afgepyl het, het jy sommer geweet hy het murg in sy pype.”

Joost se familie het om twaalfuur by Loftus opgedaag vir die openbare gedenkdiens. Hulle het kort tevore by die NG Kerk Skuilkrans in Pretoria ’n privaat gedenkdiens vir die rugbylegende gehou.

Joost se vervreemde vrou, Amor Vittone, was in swart geklee en hul twee kinders, Jordan en Kylie, in wit.

Die 1995-Wêreldbekerrugbyspan het saam met Francois Pienaar Joost se kis na die verhoog op die veld gedra. Die kis was eers by die privaat diens voor dit na Loftus gebring is. Die landsvlag was bo-oor gedrapeer.

Op Joost se kis is ’n geraamde foto van hom saam met Jordan en Kylie. Dié foto is in 2014 tydens ’n Huisgenoot-fotosessie geneem en Huisgenoot het dit later vir Joost gegee nadat hy gevra het of hy dit kan laat raam.

Ander bekendes wat vir die diens opgedaag het, sluit in: die voormalige Springbokkaptein John Smit, die minister van sport, Fikile Mbalula en die Getroud met Rugby-akteur Altus Theart.

Die diens is tans aan die gang. Van die sprekers wat by die diens gaan praat, sluit in Francois Pienaar, Joost se broer Pieter van der Westhuizen en Amor. Kunstenaars soos PJ Powers en Ampie gaan optree.

Joost het ’n stryd teen motorneuronsiekte gevoer en is Maandag oorlede.