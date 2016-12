Kyk hoe swem reusehaai bitter na aan Strandfontein se strand

Dis genoeg om enige baaier nagmerries vir weke te gee. Stel jouself voor jy staan rustig op die strand, gereed om in die branders te baljaar, tot jy ’n reusehaai tussen die vlak branders gewaar.

Dit is presies wat Eugene Arendse op ’n strand by Strandfontein naby Kaapstad oorgekom het. Arrive Alive het ’n video wat Eugene geneem het van ’n witdoodhaai wat baie, baie naby aan die strand by Strandfontein swem, op Twitter gedeel.

Die video is vanoggend gedeel, maar dis nie presies duidelik wanneer hierdie meneertjie so in die branders baljaar het nie.



Shark in the water at Strandfontein captured on camera by Eugene Arendse pic.twitter.com/vOPVDXWFnY — Arrive Alive (@_ArriveAlive) December 27, 2016

So dit laat die vraag: is dit al veilig om weer terug te gaan in die water?!