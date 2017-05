KYK FOTO’S: Paaie gesluit ná verwoestende protesaksie in Gauteng uitkring

Die protesaksie wat Maandag daartoe gelei het dat die Goue Hoofweg vir geruime tyd gesluit moes word, het Dinsdag na Ennerdale versprei.

Verskeie paaie in die omgewing is gesluit. Skole in Ennerdale is ook vir die dag gesluit.

#HousingProtest The Ennerdale area is in lockdown. Schools closed for the day. ML pic.twitter.com/scQMxq2lf5

Luidens berigte word swak dienslewering en die gebrek aan behuising as redes vir die protesaksie aangevoer.

#Ennerdale More tyres on flames. Over housing concerns and underdevelopment in the area #sabcnews pic.twitter.com/nxMwkUcPEM — Chriselda Lewis (@Chriseldalewis) May 9, 2017