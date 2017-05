KYK FOTO’S: Gyselaarsdrama ontvou by winkelsentrum

’n Gewapende rooftog by ’n supermark geleë in die Nyanga Junction-inkopiesentrum, Heideveld, naby Kaapstad het Maandagoggend in ’n gyselaarsdrama ontaard.

Luidens berigte is vier rowers by die voorval betrokke. Die gebied is deur die polisie afgesper.

Volgens Netwerk24 is die supermark in alle waarskynlikheid geteiken omdat dit ’n uitbetalingspunt vir maatskaplike toelaes is. Sekuriteitsbeamptes het glo die rooftog gefnuik.

Verdagtes het wild en wakker skote vanuit die winkel op polisie gevuur en twee mense, onder wie ’n sekuriteitsbeampte, is glo gewond.

Die tweede gewonde persoon is vermoedelik een van die verdagtes.



Gyselaarsdrama by Nyanga Junction winkelsentrum in Manenberg. Vier gewapende mans hou bestuurder van Shoprite aan. @MaygeneD pic.twitter.com/FvpAlJjixc — Netwerk24 Berig (@Netwerk24Berig) May 1, 2017

’n Gyselaarsonderhandelaar is kort voor 12:00 na die toneel ontbied.



#sapsWC #SAPS specialised units on premises after attempted robbery became hostage situation @ #NyangaJunction SD pic.twitter.com/RX8YptXuVE — SA Police Service (@SAPoliceService) May 1, 2017

Die rowers is in besit van swaar kaliber-vuurwapens. Dit is onseker hoeveel mense in hierdie stadium as gyselaars aangehou word.

Vier gyselaars is kort voor 13:30 Maandag bevry.

Fikila Mbalula, minister van polisie, het gesê alle winkelsentrum-rooftogte word verdoem. “Kriminele moenie ons openbare areas kaap wat deur mense gebruik word nie,” het hy op Twitter gedeel.



We condemn mall robberies – criminals must not hijack public spaces our people use. Nyanga Junction is under police presence — RSA Min of Police (@MbalulaFikile) May 1, 2017

Ook pendelaars word deur die voorval gekortwiek. Treindienste in die omgewing is ook voorlopig gestaak.



Spectators outside Nyanga Junction. People can't go to work as trains suspended pic.twitter.com/XD22H5jYIO — Judas is carrot (@taSamora) May 1, 2017

Bronne: news24.com, netwerk24.com