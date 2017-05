KYK FOTO: Is dié dalk dieselfde byl wat eers in die spens was?

’n Byl soortgelyk aan die moordwapen wat in die Van Breda-bloedbad gebruik is, was altyd in die spens van die gesin se woning op die De Zalze-gholflandgoed by Stellenbosch.

So het Precious Munyongani, ’n voormalige huishulp die Van Breda’s, voor die verdaging vir middagete op die negende dag van Henri van Breda se moordverhoor getuig. Munyongani het vier maande voor die moorde by die Van Breda’s begin werk.

Sy het voorts bevestig dat Teresa, Henri se vermoorde ma, ’n lys met noodnommers aan die koelkas vasgeplak het.

Munyongani het ook getuig dat Teresa, Rudi en Henri meestal by die huis was wanneer sy Maandae, Woensdae en Vrydae by die gesin gewerk het.

Sy het gesê hulle het nooit stry gekry nie en het meestal Afrikaans met mekaar gepraat.

Munyongani het ook getuig dat sy hulle die laaste keer die Maandag voor die moorde gesien het en dat sy nie enigiets anders by die gesin opgemerk het nie. Sy beskryf die Van Breda’s as ’n normale gesin en dat sy ’n aangename tyd by hulle gehad het.

Bianca van der Westhuizen, ’n vriendin van Henry van Breda, het ook Woensdagmiddag getuig. Sy was ook saam met Marli op skool.

Henri het haar die Maandagmiddag voor die moord vir ‘n roomys geneem waarna hy haar om 17:15 by die huis gaan aflaai het.



Henri het Bianca om 04:24 en 07:20 op 27 Jan gebel, sy het nie geantwoord nie. #VanBreda @huisgenoot — Almari Wessels (@AlmariWessels) May 10, 2017

Henri het haar in die vroeë oggendure op 27 Januarie 2015 gebel. Sy het egter nie sy oproepe beantwoord nie.

Sy sou haar selfoon gestel het op “vliegtuig”-funksie en het eers toe sy klasse bygewoon het, gesien daar’s oproepe wat sy misgeloop het. Dit was kort voor agtuur in die oggend.

Bianca het getuig dat sy nie seker is hoekom Henri juis vir haar sou bel nie. Sy dink dit kan dalk wees omdat hy nie iemand anders gehad het om te bel nie.

Sy begin huil terwyl sy getuig dat Henri en Marli baie, baie na aan mekaar was. Maar ook dat hy vir Rudi bewonder en respekteer het.



Bianca begin huil terwyl sy getuig – staatsaanklaer vra of Sy kan voortgaan. #VanBreda @huisgenoot — Almari Wessels (@AlmariWessels) May 10, 2017

Adv. Piet Botha gaan nie vir Bianca onder kruisverhoor neem nie. Die hof verdaag tot Donderdagoggend.