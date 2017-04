KYK: Dramatiese video wys toneel waar Pretoriase dokter by winkelsentrum geskiet is

’n Persoon is Sondag in die Pretoriase winkelsentrum Gift Acres geskiet, het polisie Sondag bevestig.

Volgens Netwerk24 is die slagoffer ’n bekende ginekoloog in Pretoria. Volgens die webtuiste is die 60-jarige dr. John Constantinides in albei bene gewond.

Polisiewoordvoerder kapt. Kay Makhubela sê drie mans het ’n man (John) aangeval wat na sy motor gestap het.

“Hulle het hom van sy selfoon, horlosie en ander items beroof . . . Hy is na ’n hospitaal geneem vir behandeling,” het kapt. Makhubela gesê.

Volgens haar word ’n saak van gewapende roof ondersoek.

’n Dramatiese video skets die toneel:

Bron: News24