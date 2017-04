Angus Buchan het Saterdag gesê niemand kan bevestig of ontken dat daar rêrig ’n miljoen of meer mense (soos voorspel) vir die byeenkoms op die plaas Wilde Als buite Bloemfontein opgedaag het nie, want ’n presiese telling is nooit gedoen nie.

Dié gewilde evangelis het die skare tydens die byeenkoms gevra om op hul knieë te gaan en hande vas te hou, waarna hy hulle gelei het in ’n lang gebed wat van die land se grootste kwessies, soos misdaad en ekonomiese stabiliteit, aangespreek het.

Mmusi Maimane, DA-leier, was een van talle bekende gesigte wat die byeenkoms bygewoon het.

Talle ander video’s en foto’s van die dag is Saterdag op sosiale media gedeel.