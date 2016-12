KYK: Die beste, vreesaanjaendste en wildste Krugerwildtuin-oomblikke ooit

Die Kruger Nasionale Park is een van die grootste wildreservate en gewildste toeristebestemmings in Suid-Afrika.

Dit is geen geheim dat baie van die verstommende diersoorte wat eie is aan Afrika hier te sien is nie en dis ’n alombekende feit dat die Kruger een van die beste wildbesigtigingsplekke op die vasteland is. ’n Mens kan dus daar die ongelooflikste oomblikke op video vaslê.

Die Krugerwildtuin beslaan 19 633 km² in die noordoostelike provinsies van Suid-Afrika, Limpopo en Mpumalanga. Van noord na suid strek dit oor 360 km en van oos na wes oor 65 km.

Laat jou oë feesvier, want hier is ’n samestelling van die beste, vreesaanjaendste en wildste tonele wat vasgevang is.



1. In die noute saam met leeus

Hierdie besoekers was in ’n moeilike situasie. Die kêrel het sy arme ma se beste reaksie verfilm en dis een vir die boeke dié!

Sit jy in die verkeer vas? Hierdie olifant het ’n padblokkade veroorsaak om die besoekers aan die park te wys wie’s baas.

Die arme motoris het gedog hy het ryvoorrang, maar nee; in die Kruger is dit die diere se voorreg.

Wag jou beurt af en wees volgende keer geduldig.

Die uwe, die olifant.

’n Rotsluislang van 4,9 m het op ’n koue winterdag besluit om onder die enjinkap van ’n besoeker se motor in te seil.

Die ongewenste gas wou eintlik net op ’n warm plek ontspan. Hoe lyk dit met dié klas van skuilplek?

Tydens ’n hittegolf in die Kruger het ’n trop hiënas besluit om ’n watergat te kaap. In die video sien ’n mens die kekkelende lotjie wat besig is met ’n waterspeletjie wat uit byt, onderdompeling en ’n geplas in die water bestaan. Dit lyk of hulle dit nogal geniet.

Soek enigiemand ’n nuwe gesigsbehandeling? Hierdie leeuwyfie is afgeneem toe sy om ’n bos dwaal en beesmis in die pad teëkom. Kort daarna vryf sy haar gesig in die mis tot dit heeltemal bedek is, dan lek sy aan die mis en daarna rol sy daarin.

Die ongewone beeldmateriaal is al meer as 31 000 keer bekyk.

Ons het gedog die leeumannetjie is die koning van die oerwoud, maar dis duidelik nie die geval nie.

Hierdie duo is opgemerk waar hulle in die Kruger langs ’n pad naby die Krokodilbrugkamp sit. Die mannetjie probeer met die wyfie paar, maar misluk klaaglik.

Het jy die uitdrukking op sy gevreet gesien? Haar reaksie het hom beslis geleer om nie weer met haar te mors nie.

Hoe oulik is hierdie olifantjie wat ’n kopstand probeer doen? Hy wikkel sy slurp en skud sy ore terwyl hy regmaak vir die beminlike stootslag. Dit sal beslis jou dag opkikker!

Hierdie safari-spoorsnyer se noue ontkoming met ’n leeumannetjie sal jou koue rillings gee. Op ’n video wat by die privaat wildreservaat Kapama naby die Krugerwildtuin geneem is, kan gesien word hoe ’n leeu na ’n safari-voertuig stap en naby die spoorsnyer se voet staan.

’n Mens kan sien hoe die leeu aan sy voete ruik en stip kyk na die spoorsnyer, wat doodstil staan. Dan begin hy wegloop. Hittete, nè?

In ’n grafiese video kan ’n mens sien hoe ’n leeumannetjie ’n ongebore buffel uit sy ma trek. Die video is geneem by die Mazithidam, noord van die Tshokwane-piekniekplek. ’n Mens kan op 0:57 sek. sien hoe die klein buffel uit die ooi se pens geskeur word.