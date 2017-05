Krugersdorp-afspraakmoorde: Polisie soek dié man

Het julle hierdie man gewaar? Hy word deur die polisie gesoek in verband met die Krugersdorpmoorde-saak wat Vrydag (5 Mei) in die Johannesburgse hooggeregshof begin.

“Ons glo hy kan moontlik ’n potensiële getuie wees of inligting hê wat kan lig werp op die saak,” het kapt. Ben Booysen, die ondersoekbeampte in die reeksmoordsaak, aan Huisgenoot.com gesê.

Die polisie het die identikit hiernaas vrygestel en die gemeenskap van die Wes-Rand gevra om te help om die onbekende man te identifiseer.

Die onbekende man word tussen die ouderdom van 35 en 40 jaar oud geskat en woon vermoedelik iewers aan die Wes-Rand. Hy is sowat 1,6 m lank, met gemiddelde bou en ’n boepensmaag.

Enigiemand met inligting oor die man kan kapt. Ben Booysen bel by 082 447 4963.

Die afspraakmoorde

Zak Valentine, Cecilia Steyn, Marinda Steyn en haar seun, Leroux, en dogter, Marcel, maak Vrydag (5 Mei) hul eerste verskyning in die hooggeregshof op aanklagte van moord en roof met verswarende omstandighede.

Zak Valentine word ook daarvan aangekla dat hy sy eie dood versin het.

Die aanklagte hou verband met sewe moorde

1. Peter (52) en Joan (48) Meyer van Noordheuwel, Krugersdorp, is in November 2015 in hul huis vermoor.

2. In Desember 2015 het Zak Valentine sy dood versin en dieselfde maand is die straatsmous, Jarrod Jackson van Krugersdorp se lyk in Petrus Steyn in die Oos-Vrystaat in sy motor gekry.

3. In Januarie 2016 is Glen McGregor (57), ’n rekeningkundige van Krugersdorp, op sy hoewe in Randfontein doodgeskiet.

4. Op 10 Mei 2016 is Anthony Scholefield (64), ’n versekeringsmakelaar van Krugersdorp, se lyk in sy motor se kattebak op die dorp gevind. Op 26 Mei is die lyk van nog ’n Krugersdorpse versekeringsmakelaar, Kevin McApline (29), ook in sy motor se kattebak op die dorp gevind.

5. Op 31 Mei is Hanlé Lategan (52), ’n eiendomsagent van Krugersdorp, se lyk langs ’n stroom op Randfontein gevind.

Hier is meer besonderhede oor die sewe slagoffers.