Krugersdorp-afspraakmoorde: Beskuldigdes die ene glimlagte in stampvol hof

Vyf van die beskuldigdes wat na bewering betrokke was by die opspraakwekkende reeks moorde in die Krugersdorp-omgewing het Vrydag weer in die plaaslike hof verskyn.

Die vermoorde eiendomsagent Hanlé Lategan se man het vandag vir die eerste keer die verrigtinge bygewoon.

Haar ontstelde broer, Ferde de Witt, het tydens ’n onderhoud met mydigtitnews gesê dat die saak hulle baie geruk het “omdat die moordbeskuldigdes in die hof glimlag en dink dis ’n grap terwyl ons baie ernstig oor die saak voel”

Onder die 23 klagte teen Marinda Steyn (50), haar kinders, Leroux (21) en Marcel (18), en haar vriende Cecilia Steyn (35) en Zak Valentine (31) is die volgende:

1. Sewe klagte van moord

2. Vyf klagte van roof met verswarende omstandighede

3. Besit van ongelisensieerde vuurwapens



Court is packed in the appearance of the #TripleMurder accused pic.twitter.com/cJgdMqj0DS — Krugersdorp News (@KrugersdorpNews) January 27, 2017

Nog ’n beskuldigde in die saak, John Barnard (40) het op 14 Desember ’n pleitooreenkoms met die staat aangegaan. Hy het op 13 klagte skuld beken en is tot effektief 20 jaar gevonnis.



Die ondersoekbeampte het vandag in die hof aangedui dat hy besoeke van Marinda se man, Dries, aan sy vrou geweier het omdat hy na bewering boodskappe tussen die beskuldigdes sou oordra.

Sy was sigbaar ontsteld omdat haar besoekersregte ingekort is. Sy het ook beweer dat dié stap verhoed dat sy toegang het tot benodigdhede soos toiletpapier.

Marinda, Cecilia en Zak het aansoek gedoen om elk hul eie regsverteenwoordiger te bekom.

Die saak word uitgestel en verwys na die Johannesburgse hooggeregshof. Die voorverhoor sal op 5 Mei plaasvind.

Borgtog is aan geen van die beskuldigdes toegestaan nie.

Bronne: krugersdorpnews.co.za, mydigitnews.co.za