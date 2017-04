Kom jou troudag nader? Lees hier!

Die meeste bruide droom van jongs af van hul troudag. Hulle versamel gewoonlik foto’s (deesdae ook van plekke soos Pinterest) en uitknipsels uit tydskrifte (dalk ook uit Huisgenoot) of kry idees in TV-programme soos My Droom-trourok. Dan klop hulle aan die deur van hul ontwerper met sowat 100 foto’s op hul foon sodat ons dit in ’n japtrap in een ontwerp kan omskep.

Hier is raad vir jou eerste afspraak met jou ontwerper. Die ontwerper sal hopelik die volgende raad gee (indien nie, bel my):

Voor jy enige foto wys, wil ons weet waar julle trou en wat jul kleurskema en tema is. Dit help die ontwerper om jou troue se stemming te visualiseer sodat ons jou styl kan verstaan.

Eers wanneer ons weet of jy ’n bling mens of aardse natuurmeisie is, sal ons weet watter soort materiale om voor te stel en ook watter kleur.

Hou jou 100 foto’s op jou foon, want sonder dat die ontwerper na jou lyf gekyk en dit bestudeer het, kan dit jou dalk nog meer verwarrend raak. Luister eers na die ontwerper se professionele mening oor wat hy dink by jou en jou lyf gaan pas.

Hoe gemaak as ons na jou foto’s kyk en agterkom nie een van die style pas by jou lyf of persoonlikheid nie? Die werklikheid is nie alle style pas almal nie.

Die beste raad is om met ’n oop kop na ’n ontwerper of bruidshuis te gaan sodat jy die beste kan lyk en voel op jou spesiale dag. Pas ’n paar rokke aan — en ook die style op jou foon wat die ontwerper sê nie by jou pas nie (die spieël jok nooit).

En net as jy dink jou drome sal nooit bewaarheid word nie, is daar goeie nuus: Die ontwerper sal elemente in jou foto’s kan gebruik om jou droomrok te skep, soos die kant op die rokke, ’n oop rug en ander idees wat omskep kan word in enige styl wat by jou persoonlikheid en lyf pas.

Jou persoonlikheid is belangrik vir die ontwerper, want ons wil hê jy moet jouself wees op jou groot dag en dit moet in jou trourok weerspieël word.

Jy wil eerder ’n ontwerper of bruidskonsultant hê wat eerlik met jou is sodat jy aan die einde van die proses ’n asemrowende rok vind, as wat jy na iemand luister wat jou presies gee wat op jou foto is, maar net geld wil maak.

Moenie toelaat dat ek jou bang praat nie. Wees oop vir raad van die ontwerper en vir nuwe idees sodat die proses vir jou ’n wonderlike ervaring sal wees. Onthou die modelle op jou foto’s eet niks en Photoshop is moontlik ingespan om die rokke op jou foto’s nog mooier te maak sodat elke kreukel en plooi volmaak is.

Moenie iets verwag wat nie moontlik is nie; jy wil nie in ’n bridezilla verander nie.

Van asemrowende trourokke, tot volgende week!

– DD